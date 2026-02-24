„Imádkozzanak a fiamért!” – megszólalt a Sopronban megkéselt Dani édesanyja, lélegeztetőgépen van fiatal férfi

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, február 23-án 16 óra után bejelentés érkezett a rendőrséghez, hogy Sopronban, a Teleki Pál utcában lévő gyorsétterem mögött egy férfi megkéselt egy másikat.

Késelés Sopronban: megszólalt a megkéselt Dani édesanyja

Fotó: Zalai hírlap

A rendőrség tájékoztatása alapján a helyszínre érkező kollégáik megállapították, hogy egy 20 éves kópházi lakos előzetes szóváltást és dulakodást követően hastájékon szúrt egy 28 éves férfit. A járőrök az elkövetőt elfogták, előállították és a nyomozók életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt gyanúsítottként kihallgatták.

Késelés Sopronban: megszólalt a megkéselt Dani édesanyja

A Blikk információi szerint Dani, a megtámadott fiatalember jelenleg életveszélyes állapotban van. Úgy tudni, összeomlott a keringése és lélegeztetőgép tartja életben.

A lap szerint a fiú édesanyja a közösségi oldalon üzent az aggódnak: