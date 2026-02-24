Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
„Imádkozzanak a fiamért!” – megszólalt a Sopronban megkéselt Dani édesanyja, lélegeztetőgépen van fiatal férfi

Sopron
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 16:39
anyakéselésrendőrség
A rendőrség már elfogta az életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsított férfit. Megszólalt a Sopronban megsebesített fiatal édesanyja.
N.T.
Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, február 23-án 16 óra után bejelentés érkezett a rendőrséghez, hogy Sopronban, a Teleki Pál utcában lévő gyorsétterem mögött egy férfi megkéselt egy másikat

A rendőrség tájékoztatása alapján a helyszínre érkező kollégáik  megállapították, hogy egy 20 éves kópházi lakos előzetes szóváltást és dulakodást követően hastájékon szúrt egy 28 éves férfit. A járőrök az elkövetőt elfogták, előállították és a nyomozók életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt gyanúsítottként kihallgatták

A Blikk információi szerint Dani, a megtámadott fiatalember jelenleg életveszélyes állapotban van. Úgy tudni, összeomlott a keringése és lélegeztetőgép tartja életben.

A lap szerint a fiú édesanyja a közösségi oldalon üzent az aggódnak:

Imádkozzanak a fiamért!

 

