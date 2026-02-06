Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Sokkoló: rohanó mentő gázolt el egy gyalogost Pécsen

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 21:05
Információk szerint a szirénázó mentő előtt próbált átszaladni a gyalogos, abban a pillanatban megtörtént a vérfagyasztó pillanat.
Amy Mans
Pár nappal korábban is ugyanott történt egy baleset, ahol most a rohanó mentő ütött el egy zebrán áthaladó gyalogost. A baleset pontosan 6-os belváros szakaszán, a Zsolnay-negyed előtt elhelyezkedő gyalogátkelőhelyen történt.

alt=Egy balesetre rohanó mentő elütött egy gyalogost a zebrán
Egy balesetre rohanó mentő elütött egy gyalogost a zebrán / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

A rohanó mentő szirénázva közlekedett 

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset helyszínére még egy mentőt értesítettek a súlyosan megsérült gyalogoshoz, a helyszínelés és a további rendőrségi munkálatok miatt teljes útzár van érvényben az érintett az út szakaszon. Néhány nappal ezelőtt ugyanezen a helyen két autó ütközött össze, az érintett kocsi keresztbeállt a forgalmas útszakon - írja a BAMA. 

 

 

