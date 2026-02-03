Kínzó végbélfájdalmakkal ment a kórházba a férfi - bombaszakértőket riasztottak az orvosok

A sürgősségi osztályokon néha meglehetősen bizarr panaszokkal fordulnak meg a betegek, de ritkán találkoznak olyannal az orvosok, hogy valakinek egy bomba van a végbélnyílásában.

Az orvosoknak bombaosztagot kellett riasztani egy férfihoz. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Az orvosok mellett egy bombaosztagra is szüksége volt a betegnek

Az orvosi műsorokban gyakran előfordulnak olyan esetek, amikor egy-egy páciens valami olyasmit dug testébe, amit nem kellene, de úgy tűnik ezek a valóságban is előfordulnak. A francia orvosok teljesen ledöbbentek, miután egy 24 éves férfi a Toulouse városában található egyik kórházba érkezett egy 16x4 cm-es, első világháborús német tüzérségi lövedékkel a végbelében, amely 1918-ból származik.

A rangueili kórház egyik alkalmazottja névtelenül erősítette meg a történteket egy helyi lapnak, és elárulta, hogy a férfi erős fenékfájdalom miatt keresett orvosi segítséget. A páciens bevallotta, hogy egy objektumot dugott fel végbélnyílásán keresztül, azonban azt nem említette a személyzetnek, hogy egy robbanószerről van szó.

A helyzet gyorsan eszkalálódott, végül egy tűzoltóegység és bombaosztag vonult ki az intézményhez. Attól tartva, hogy a bomba bármikor felrobbanhat a helyszínt teljesen kiürítették.

A műtéti kiemelés során a sebész felismerte, hogy egy első világháborús lövedékről van szó, körülbelül 16 centiméter hosszú és 4 cm széles. Óvintézkedésként a tűzoltókat mozgósították, hogy megakadályozzák a tűzveszélyt a beavatkozás során.

- hangzott el a francia rendőrségi források által.

A jelentések szerint a lövedék hatástalanítottnak bizonyult, és a helyszínt a bombaszakértő csapat biztonságosnak minősítette.

Nem ez volt az első ilyen bizarr eset

Bármennyire is hihetetlennek hangzik nem ez volt az első alkalom, hogy az orvosok egy bombával találták magukat szemben Franciaországban.

Egy másik kórházban szintén bombariadót hirdettek ki, és részben evakuálták, miután egy 88 éves férfi hasonló végbélfájdalommal érkezett segítségért.

Szombat este 21:00 és 23:30 között vészhelyzet történt, amely bombaosztag beavatkozását, a felnőtt és gyermek sürgősségi ellátásban részesülők evakuálását, valamint a beérkező sürgősségi ellátás elterelését igényelte.

- mondta a touloni Sainte Musse Kórház szóvivője.