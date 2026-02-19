4 halálos áldozatot követelt egy kamionrobbanás, többen megsérültek - Videó

Legalább négy ember meghalt, amikor egy folyékony gázt szállító kamion felborult és felrobbant Chile fővárosában, Santiagóban

A hatóságok vizsgálják a kamionbaleset körülményeit. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A kamion sofőrje is a halálos áldozatok között van

A helyi hatóságok csütörtöki jelentés szerint további 17 ember megsérült a balesetben, amely során a teherautó sofőrje elvesztette uralmát a jármű felett. A rendőrség közleménye szerint maga a sofőr is elhunyt a robbanás során.

Jelenleg is vizsgálják a baleset körülményeit, eddig annyit tudni, hogy a kamion a helyi Gasco gázszolgáltatóval volt kapcsolatban - közölte a Reuters.