50 emberrel a fedélzetén szenvedett balesetet egy repülőgép, jelenleg is mentik az utasokat

repülőgép
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 19:20
Kényszerleszállásrepülőtér
Kényszerleszállás során sodródott le egy utasszállító repülőgép a kifutópályáról. Egyelőre nem tudni, hogy a balesetnek vannak-e sérültjei.

Egy utasszállító repülőgép, 50 emberrel a fedélzetén kedden kényszerleszállás során lesodródott a szomáliai fő repülőtér kifutópályájáról egy közeli partszakaszra, miután röviddel a felszállás után műszaki probléma merült fel.

Az Indiai-óceán partján állt meg a repülőgép
Az Indiai-óceán partján állt meg a repülőgép  Fotó: AFP

Kényszerleszállás közben tért le a pályáról a repülőgép

A repülőgép a mogadishui Aden Abdulle nemzetközi repülőtérről szállt fel, és Galkayo északi városába tartott, amikor körülbelül 15 perccel a felszállás után probléma lépett fel. Ahmed Moalim, a szomáliai Polgári Légiközlekedési Hatóság igazgatója a helyi médiának azt nyilatkozta, hogy a gép kényszerleszállási kísérlete során letért a kifutópályáról, és az Indiai-óceán közeli partszakaszán kötött ki.

Jelenleg is folyamatban van az utasok evakuálása, egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek vagy halálos áldozatok.

A gépet üzemeletető Starsky Aviation légitársaság még nem szólalt meg a történtekről. Mindeközben a hatóságok közölték, hogy vizsgálatot indítottak az incidens okának kiderítésére - írta az AP News.

 

