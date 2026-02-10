50 emberrel a fedélzetén szenvedett balesetet egy repülőgép, jelenleg is mentik az utasokat

Egy utasszállító repülőgép, 50 emberrel a fedélzetén kedden kényszerleszállás során lesodródott a szomáliai fő repülőtér kifutópályájáról egy közeli partszakaszra, miután röviddel a felszállás után műszaki probléma merült fel.
A repülőgép a mogadishui Aden Abdulle nemzetközi repülőtérről szállt fel, és Galkayo északi városába tartott, amikor körülbelül 15 perccel a felszállás után probléma lépett fel. Ahmed Moalim, a szomáliai Polgári Légiközlekedési Hatóság igazgatója a helyi médiának azt nyilatkozta, hogy a gép kényszerleszállási kísérlete során letért a kifutópályáról, és az Indiai-óceán közeli partszakaszán kötött ki.
Jelenleg is folyamatban van az utasok evakuálása, egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek vagy halálos áldozatok.
A gépet üzemeletető Starsky Aviation légitársaság még nem szólalt meg a történtekről. Mindeközben a hatóságok közölték, hogy vizsgálatot indítottak az incidens okának kiderítésére - írta az AP News.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.