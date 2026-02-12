Egy hangos csattanással robbant fel a repülőgép hajtóműve – videó

Rövid idővel felszállás után robbant fel egy repülőgép hajtóműve, az utasok mindent közvetítettek.

Fotó: Telsek / Shutterstock

Az Arik Air rövid távú gépe éppen Lagosból, Port Harcourtba tartott, amikor a hajtómű a levegőben felrobbant, ami kényszerleszállást tett szükségessé Beninben.

A Boeing 737-7GL fedélzetén 80 utas utazott, a bal oldali hajtómű robbant fel. A személyzet szerint egy hangos csattanást lehetett hallani, ezt követően azonnal bevezették a vészhelyzeti eljárásokat. Ennek ellenére egy hajtóművel is sikeres leszállást hajtottak végre, sérülés nélkül.

Egy előzetes értékelő csoport úton van Beninbe, hogy biztosítsa a repülőgépet, dokumentálja a bizonyítékokat, kihallgassa az érintett személyzetet és tanúkat, valamint begyűjtse a repülési adatokat és a pilótafülke hangrögzítőjének információit

- írták a közleményben. (Metro)

Az Arik Air szóvivője bocsánatot kért a kellemetlenségért de elmondta hogy a legfontosabb mindig az ő biztonságuk. A repülő kivizsgálása folyamatban van.

