Egy hangos csattanással robbant fel a repülőgép hajtóműve – videó

Rövid idővel felszállás után robbant fel egy repülőgép hajtóműve, az utasok mindent közvetítettek.
Az Arik Air rövid távú gépe éppen Lagosból, Port Harcourtba tartott, amikor a hajtómű a levegőben felrobbant, ami kényszerleszállást tett szükségessé Beninben.
A Boeing 737-7GL fedélzetén 80 utas utazott, a bal oldali hajtómű robbant fel. A személyzet szerint egy hangos csattanást lehetett hallani, ezt követően azonnal bevezették a vészhelyzeti eljárásokat. Ennek ellenére egy hajtóművel is sikeres leszállást hajtottak végre, sérülés nélkül.
Egy előzetes értékelő csoport úton van Beninbe, hogy biztosítsa a repülőgépet, dokumentálja a bizonyítékokat, kihallgassa az érintett személyzetet és tanúkat, valamint begyűjtse a repülési adatokat és a pilótafülke hangrögzítőjének információit
- írták a közleményben. (Metro)
Az Arik Air szóvivője bocsánatot kért a kellemetlenségért de elmondta hogy a legfontosabb mindig az ő biztonságuk. A repülő kivizsgálása folyamatban van.
