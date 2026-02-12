Mentőhelikoptert riasztottak: horrorisztikus baleset történt Adonynál

Lesodródott az úttestről, árokba csapódott és az út túloldalán állt meg egy személygépkocsi a 6208-as úton, Adony közelében. Egy ember nem tudott kiszállni a járműből.

Mentőhelikoptert kellett riasztani Adonyba

Őt kiszabadították és kiemelték, majd átadták a mentőknek a műszaki mentést végző pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók. A raj áramtalanítja az autót. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.