Rendőrségi körözést adtak ki grúz férfiak ellen - ha látod őket, azonnal jelezd!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 10:40
Lopás miatt adtak ki ellenük körözést.

Rendőrségi körözést adtak ki két grúz állampolgár ellen. A két férfit lopás miatt körözi a rendőrség.

Rendőrségi körözést adtak ki két grúz állampolgár ellen lopás vádjával
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Rendőrségi körözés két grúz férfi ellen

A Veszprémi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki két grúz állampolgár ellen, lopás miatt. A rendőrség egy 35 és 33 éves férfit köröz. 

Az egyik elkövető Shurgaia Goga, aki 1991-ben született, és grúz állampolgár. A körözést a Veszprémi Rendőrkapitányság rendelte el lopás miatt. A másik grúz férfi Sikharulidze Giorgi aki 1993-ban született, és akit szintén a Veszprémi rendőrkapitányság elrendelésére köröznek.

  

A hatóságok felhívják a figyelmet arra, ha bárki, aki látja vagy felismeri a gyanúsítottakat, hívja a rendőrséget. 

A gyanúsítottak képeit a Veol.hu cikkében lehet megtekinteni.  

 

