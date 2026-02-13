Rendőrségi körözést adtak ki grúz férfiak ellen - ha látod őket, azonnal jelezd!

Rendőrségi körözést adtak ki két grúz állampolgár ellen. A két férfit lopás miatt körözi a rendőrség.

Rendőrségi körözést adtak ki két grúz állampolgár ellen lopás vádjával / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Rendőrségi körözés két grúz férfi ellen

A Veszprémi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki két grúz állampolgár ellen, lopás miatt. A rendőrség egy 35 és 33 éves férfit köröz.

Az egyik elkövető Shurgaia Goga, aki 1991-ben született, és grúz állampolgár. A körözést a Veszprémi Rendőrkapitányság rendelte el lopás miatt. A másik grúz férfi Sikharulidze Giorgi aki 1993-ban született, és akit szintén a Veszprémi rendőrkapitányság elrendelésére köröznek.

A hatóságok felhívják a figyelmet arra, ha bárki, aki látja vagy felismeri a gyanúsítottakat, hívja a rendőrséget.

A gyanúsítottak képeit a Veol.hu cikkében lehet megtekinteni.