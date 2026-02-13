Tragédia a kampuszon: lövöldözés tört ki az egyetemen

Borzasztó tragédiáról érkezett hír. Ketten életüket vesztették, egy személy pedig megsebesült abban a lövöldözésben, amely a Dél-Karolinai Egyetem lakókörzetében történt - közölte az egyetem helyi idő szerint csütörtökön.

Tragédia: két ember vesztette életét, miután lövöldözés volt az egyetemen / Fotó: 123RF

Borzasztó tragédia történt az egyetemen

A közleményben az elhunytakról és a sebesült állapotáról további részletet nem osztottak meg az egyetem illetékesei.

Az intézmény orangeburgi kampuszát a lövöldözést követően, az esti órákban lezárták, és hatósági nyomozók érkeztek a helyszínre. A kampuszon és környékén rendfenntartó erők járőröznek. Az egyetemen pénteken minden órát töröltek, és tanácsadókat biztosítottak a hallgatók számára - írja az MTI.