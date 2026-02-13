Tragédia a kampuszon: lövöldözés tört ki az egyetemen

Borzasztó tragédiáról érkezett hír. Ketten életüket vesztették, egy személy pedig megsebesült abban a lövöldözésben, amely a Dél-Karolinai Egyetem lakókörzetében történt - közölte az egyetem helyi idő szerint csütörtökön.
A közleményben az elhunytakról és a sebesült állapotáról további részletet nem osztottak meg az egyetem illetékesei.
Az intézmény orangeburgi kampuszát a lövöldözést követően, az esti órákban lezárták, és hatósági nyomozók érkeztek a helyszínre. A kampuszon és környékén rendfenntartó erők járőröznek. Az egyetemen pénteken minden órát töröltek, és tanácsadókat biztosítottak a hallgatók számára - írja az MTI.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.