Tragédia a kampuszon: lövöldözés tört ki az egyetemen

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 08:20
Ketten életüket vesztették. A hírek szerint a tragédia után az egyetem minden óráját törölték.
Borzasztó tragédiáról érkezett hír. Ketten életüket vesztették, egy személy pedig megsebesült abban a lövöldözésben, amely a Dél-Karolinai Egyetem lakókörzetében történt - közölte az egyetem helyi idő szerint csütörtökön.

Gyertyagyújtás a Gyertyaszentelő Boldogasszony napján
Tragédia: két ember vesztette életét, miután lövöldözés volt az egyetemen / Fotó: 123RF

Borzasztó tragédia történt az egyetemen

A közleményben az elhunytakról és a sebesült állapotáról további részletet nem osztottak meg az egyetem illetékesei.

Az intézmény orangeburgi kampuszát a lövöldözést követően, az esti órákban lezárták, és hatósági nyomozók érkeztek a helyszínre. A kampuszon és környékén rendfenntartó erők járőröznek. Az egyetemen pénteken minden órát töröltek, és tanácsadókat biztosítottak a hallgatók számára - írja az MTI.

 

