Maga a csoda: egy kutya mutatta meg, hol van az eltűnt 3 éves

Kutya segített a rendőröknek egy eltűnt kisfiú felkutatásában. Az eset még év elején történt, a kutya kitartása vezette nyomra az egyenruhásokat.

Kutya segített, ugatással jelezte, hogy tudja hol van a kisfiú

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kutya segített megtalálni egy eltűnt kisfiút

Kutya volt a legnagyobb segítsége a rendőröknek egy eltűnéses ügyben. Egy eltűnt 3 éves gyermek ügyét oldotta meg az eb. Az eset az Egyesült Államokban történt, Louisville-ben, Kentucky államban.

A 3 éves kisfiút év elején kezdték keresni a városban, ekkor szaladt a kutya az egyenruhásokhoz, majd ugatva jelzett nekik. Az állat kitartása győzte meg végül a rendőröket, hogy kövessék a négylábút, aki végül az egyik ház kertjébe vezette a keresőosztagot. A kertben állt egy autó, a rendőrök azonnal ellenőrizék, itt találták meg az eltűnt gyermeket. Feltörték az autót, és kimenekítették a kisfiút, aki sérülések nélkül úszta meg az incidenst.

Nem tudom, honnan jött a kutya, de aznap Isten áldása volt

– mondta Josh Thompson rendőrtiszt.

A kisfiú eltűnésének ügyét még vizsgálják, azt egyelőre nem közölték, hogy mi állt a kisfiú eltűnésének hátterében vagy hogy gyanúsítanak-e bárkit is az üggyel kapcsolatban - olvasható az Origo cikkében.