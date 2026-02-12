Maga a csoda: egy kutya mutatta meg, hol van az eltűnt 3 éves

Kutya segített a rendőröknek egy eltűnt kisfiú felkutatásában. Az eset még év elején történt, a kutya kitartása vezette nyomra az egyenruhásokat.
Kutya volt a legnagyobb segítsége a rendőröknek egy eltűnéses ügyben. Egy eltűnt 3 éves gyermek ügyét oldotta meg az eb. Az eset az Egyesült Államokban történt, Louisville-ben, Kentucky államban.
A 3 éves kisfiút év elején kezdték keresni a városban, ekkor szaladt a kutya az egyenruhásokhoz, majd ugatva jelzett nekik. Az állat kitartása győzte meg végül a rendőröket, hogy kövessék a négylábút, aki végül az egyik ház kertjébe vezette a keresőosztagot. A kertben állt egy autó, a rendőrök azonnal ellenőrizék, itt találták meg az eltűnt gyermeket. Feltörték az autót, és kimenekítették a kisfiút, aki sérülések nélkül úszta meg az incidenst.
Nem tudom, honnan jött a kutya, de aznap Isten áldása volt
– mondta Josh Thompson rendőrtiszt.
A kisfiú eltűnésének ügyét még vizsgálják, azt egyelőre nem közölték, hogy mi állt a kisfiú eltűnésének hátterében vagy hogy gyanúsítanak-e bárkit is az üggyel kapcsolatban - olvasható az Origo cikkében.
