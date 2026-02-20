Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Turistákra vadászott a várnegyedben két román férfi: több, mint egymilliót csaltak ki tőlük

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 09:35
Az egyikük spanyolnak adta ki magát, míg a másik rendőrnek.
Üzletszerűen elkövetett lopás bűntett miatt folytat eljárást két román állampolgárral szemben a Budapesti Rendőr-főkapitányság I. Kerületi Rendőrkapitányság. A megalapozott gyanú szerint az 54 és 62 éves, román állampolgárságú férfiak tavaly nyár óta rendszeresen, legalább hat alkalommal károsítottak meg főleg ázsiai turistákat a Várnegyedben. Egyikük spanyol turistának adta ki magát, és útbaigazítást kért a kiszemelt áldozattól, míg a közben odalépő társa, angolul beszélve magyar rendőrnek adta ki magát majd rendőri intézkedést imitált, és a sértettek figyelmét elterelve meglopták őket.

Képünk illusztráció: unsplash

Az egyik sértett videofelvételt készített a történtekről. Az elkövetők elsősorban pénzt, de volt, hogy bankkártyát is loptak, amihez a PIN kódot is sikerült kicsalniuk. Az eddig ismert hat sértettől több mint 1,3 millió forintnak megfelelő külföldi fizetőeszközt tulajdonítottak el.

Az 54 éves álspanyolt a civil ruhás I. kerületi nyomozók február 8-án a Döbrentei téren fogták el, amikor éppen egy kínai állampolgárt szólított le. Idősebb társát, aki a rendőr szerepét játszotta, egy zuglói vendégházban fogták el:

A rendőrök lefoglaltak egy POLICE feliratú, bőrtokos jelvényt, nagyobb összegű, feltehetően lopott pénzt és más bizonyítási eszközöket. Mindkét román állampolgárt őrizetbe vették, a bíróság azóta letartóztatta őket

- írja a police.hu.

 

