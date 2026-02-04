Rendőrök lepték el az utcát: súlyos incidens történt az egyetemen

A rendőrök tegnap este egy egyetem közelében lévő területet lepték el, miután egy súlyos incidens történt. Egyelőre nem tudni, pontosan mi áll a történtek mögött.

Vizsgálatot indított a rendőrség a súlyos incidens ügyében. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Rendőrök biztosítják az incidens helyszínét

Egy nagy kordont helyeztek el a leicesteri De Montfort Egyetem (DMU) előtt, illetve fokozott rendőri jelenlét van az Oxford Street-en található, az egyetemhez tartozó Innovációs Központ előtti gyalogátkelőhely és járdaszakasz közelében.

Körülbelül négy rendőrautó érkezett a helyszínre tegnap, helyi idő szerint 18:00 előtt a Leicestershire-i Tűzoltóság és Mentőszolgálattal együtt. A DMU biztonsági tisztjeit is látták a környéken. Azonban az incidens pontos jellege egyelőre nem tisztázott.

A De Montfort Egyetem azt közölte, hogy együttműködik a rendőrséggel a kampuszon történt nagyon súlyos incidens ügyében.

Tudomásunk van egy esti, a kampuszon történt nagyon súlyos incidensről. Együttműködünk a Leicestershire-i rendőrséggel, akik azonnali vizsgálatot indítanak. Gondolataink mindenkivel vannak, akit érintenek a történtek. Közvetlen támogatást nyújtunk azoknak a diákoknak és munkatársaknak, akik tanúi voltak az incidensnek

- közölte az intézmény szóvivője.

A Leicestershire-i rendőrség megerősítette, hogy az Oxford Street-en történt incidenst követően jelenleg biztosítják a helyszínt - írta a Mirror.