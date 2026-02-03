Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem jutott messzire: rekord gyorsasággal fogták el a rendőrök az idős nőt kifosztó tettest

rendőr
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 09:20
sértettelfogtákidős nőlopás
Fél millió forinttal akart meglépni. A rendőrök azonban még időben elfogták és őrizetbe vették.
Bors
A szerző cikkei

A 42-es főúton fogták el a rendőrök azt a román férfit, aki fél millió forintot lopott el egy idős nőtől. A hírek szerint ereszcsatorna javítás ürügyén kereste meg a 83 éves, körösszakáli lakost három külföldi férfi pénteken. Az idős hölgy beengedte az ingatlanba a román társaságot, majd megegyezett velük, hogy pár ezer forintért kicserélik a házon lévő vízelvezetőt.

Illusztrációs képek rendőr rendőrautó sziréna
Hamar elfogták a rendőrök az idős nőt kifosztó román férfit / Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

A gyors rendőri intézkedésnek hála hamar elfogták a tettest

Amikor a brigád végzett a munkával, az egyikük bement a konyhába a nőhöz, hogy elszámoljanak, ám végül kikapott a nyugdíjas kezében lévő zacskóból 500 ezer forintot, és elhagyta a házat.

A faképnél hagyott sértett bejelentését követően riadóláncban terjedt a hír, és a gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően a 42-es főúton megállították a triót. A nyomozók a 36 éves férfit kifosztás bűntett miatt, két társát pedig tanúként hallgatták ki. Előbbit bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - írják a rendőrség honlapján.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu