Nem jutott messzire: rekord gyorsasággal fogták el a rendőrök az idős nőt kifosztó tettest

A 42-es főúton fogták el a rendőrök azt a román férfit, aki fél millió forintot lopott el egy idős nőtől. A hírek szerint ereszcsatorna javítás ürügyén kereste meg a 83 éves, körösszakáli lakost három külföldi férfi pénteken. Az idős hölgy beengedte az ingatlanba a román társaságot, majd megegyezett velük, hogy pár ezer forintért kicserélik a házon lévő vízelvezetőt.

Hamar elfogták a rendőrök az idős nőt kifosztó román férfit / Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A gyors rendőri intézkedésnek hála hamar elfogták a tettest

Amikor a brigád végzett a munkával, az egyikük bement a konyhába a nőhöz, hogy elszámoljanak, ám végül kikapott a nyugdíjas kezében lévő zacskóból 500 ezer forintot, és elhagyta a házat.

A faképnél hagyott sértett bejelentését követően riadóláncban terjedt a hír, és a gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően a 42-es főúton megállították a triót. A nyomozók a 36 éves férfit kifosztás bűntett miatt, két társát pedig tanúként hallgatták ki. Előbbit bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - írják a rendőrség honlapján.