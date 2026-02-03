Megszakad a szív: iszonyú, mit művelt három kutyájával egy férfi Budapesten

Január 24-én éjjel érkezett bejelentés arról a rendőrségre, hogy egy férfi kutyák életének kioltásával fenyegetőzik. A bejelentő attól tartott, az állatok közvetlen veszélyben vannak, az aggodalma pedig megalapozottnak bizonyult. A férfi bizonyítékát is adta annak, hogy fenyegetését komolyan gondolja: egy videóhívásban közvetítette a bántalmazást.

Brutálisan bánt három kutyájával egy férfi Budapesten / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Brutálisan bántalmazta három védtelen kutyáját egy budapesti férfi

A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán számoltak be arról, ahogy a XV. kerületi rendőrök nem sokkal éjfél után az érintett lakásban találtak rá a férfira, aki a kutyákkal artikulálatlanul üvöltözött.

A feldúlt állapotban lévő férfi agresszivitása a rendőrök megjelenésére csillapodott, és beengedte őket az ingatlanba. Odabent sokkoló körülmények fogadták az intézkedőket. A kutyaürülékkel és vizelettel szennyezett élettérben három apró tacskót találtak. Egyikük rángatózva, habzó szájjal feküdt egy ágynak nevezett bútoron, míg a másik két állat súlyos fájdalmakra utaló sérülésekkel küszködött. A három kis jószág nem tudott segítséget kérni – de szerencsére valaki időben észlelte a veszélyt, és értesítette a rendőrséget

- tértek ki a szívszorító részletekre, ám kiemelték, az egyenruhások még épp időben érkeztek.

A három, igen rossz állapotban lévő négylábút lefoglalták, majd az Állatmentő Liga gondjaira bízták őket. Az állatmentők közreműködésének köszönhetően mindhárom kutya még azon az éjjelen állatorvosi ellátásban részesült. DOLLÁR pici lába három helyen eltört. ZEUS-nál szintén komoly fájdalmak jelentkeztek, bal mellső lábát csak altatásban tudták röntgenezni, testén több helyen véraláfutásokat találtak. Harmadik társuk, BLUE még súlyosabb sérüléseket szenvedett: koponyatörést állapítottak meg nála. Fájdalmait csak erős nyugtató- és görcsoldó gyógyszerekkel lehetett enyhíteni, azóta is folyamatos felügyeletre szorul. Ideiglenes gondozásba kezelőorvosa, dr. Angi Borbála Iringó vette, aki figyelemmel kíséri felépülését

- tették hozzá, majd ezután elmondták, a férfival szemben a BRFK XV. Kerületi Rendőrkapitányság állatkínzás gyanúja miatt indított eljárást, valamint, hogy a tacskók ma már biztonságban vannak: megkapták a szükséges orvosi ellátást, és esélyt arra, hogy egyszer újra bizalommal forduljanak az emberek felé.

Aki egy védtelen állatot fenyeget, bántalmaz vagy megkínoz, nemcsak törvényt sért, hanem az emberség legalapvetőbb határait lépi át

- hívták fel rá a figyelmet.