"Vérbe fagyva találtuk meg Liont" - megdöbbentő részleteket árult el az ercsi kutyamérgezésről a telep vezetője

Két hét eltéréssel kegyetlenül meggyilkoltak két kutyát az Ercsiben található a Kutyasegély-szolgálat Alapítvány Shíva menedékhelyén. Wegera György, a menedékhely vezetője megdöbbentő részletességgel számolt be a Borsnak arról, hogy mi történt pontosan a két kutyával. A menedékhely vezetője több mint 10 éve foglalkozik lebénult, sérült állatokkal és ez idő alatt rengeteg kiszolgáltatott helyzetben lévő kutyán segített már annak ellenére, hogy elképesztő mennyiségű támadás éri őt a segítő munkája miatt.
Wegera György a két kutya halálával kapcsolatban elmondta, hogy november 8-án volt az első, amikor Léna elpusztult, valószínűsíthetően mérgezés miatt.
Lénának semmilyen egészségügyi problémája nem volt. Élete elején a volt 3-4 év körüli kutya, és a tünetekből elég egyértelműnek látszott, hogy mérgezés történt. A szeme is be volt vérezve és az orrából is folyt a vér
– mesélte a menedékhely vezetője és azt is elmondta, hogy az orvosok is megerősítették, a kutyát megmérgezték. Ráadásul azóta a Nébih is kivizsgálta az esetet és megállapították, hogy Léna belső szervei egészségesek voltak, valamint nem kapott el vírust és bakteriális fertőzése sem volt.
Az orvosok a méreganyagot is megvizsgálták és nem zárták ki, hogy az a növényvédő, rovarirtó kártevők csoportjában lévő peszticidek családjába tartozó méreganyag volt. Tehát a kutyákat nem fagyállóval, hanem annál egy még erősebb anyaggal pusztították el.
A másik kutyát, Liont, november 8-án ölték meg, őt is megmérgezték. A kutya két éve volt a segélyszolgálatnál, aki azért került oda, mert az előző gazdája, aki többször volt börtönben súlyosan bántalmazta. Emiatt Lion rendszeresen kapott epilepsziás rohamot. Azonban mikor a menedékhelyre került, akkor ezek a rohamai már nem jelentkeztek, mivel ott talált békére az állat.
Egészségesen élt, semmilyen problémája nem volt. Őt vérbe fagyva találtuk meg, ő brutális volt, úgy nézett ki, mint akit szétvertek
– mondta Wegera György.
Lion halála után a hatósági állatorvos is megjelent a menedékhelyen, valamint a rendőrök is helyszíneltek. Ekkor is, ugyanúgy mint Léna esetében a hatósági állatorvos előzetes véleménye szerint mérgezés történt.
Eközben nemcsak a menedékhelyen, de Ercsi egész területén rendszeresen mérgezik az állatokat. György arról számolt be, hogy nemrégiben egy fiatal lány kutyáját mérgezték meg és ezzel együtt ez volt a környéken a negyedik ilyen eset.
Wegera György elmondta, hogy számos alkalommal kapott fenyegető üzeneteket, teljesen érthetetlen módon. Úgy véli az egyik ilyen rossz akarója vitte véghez mindezt a menedékhely új területén, amelyet egyelőre csak egy drótkerítés véd. Viszont ez nem jogosít fel senkit arra, hogy azt megrongálva megöljön két ártatlan kutyát.
A fenyegetések kapcsán pedig Wegera György azt is elárulta, hogy miután bekerültek a top 10 legtámogatottabb civil szervezet közé, a rossz akarói megrohamozták a közösségi oldalait, ahol napi szinten érik különböző támadások, miközben az ő egyetlen célkitűzése, hogy bajba jutott kutyákon segítsen.
Valamint sokan azt sem tudják elfogadni, hogy a Shíva menedékhelyen szinte csak lebénult kutyák vannak, akiket más helyeken egyből elaltatnak.
Nagyon-nagyon-nagyon ritka más állatvédőknél a sok lebénult kutya. Magyarország a lebénult kutyák mentésében Európában egyedülálló. Emiatt pedig irigyek lettek. Én ha valaki jobb nálam, arra felnézek, attól tanulok, és elismerem. És aztán így kaptam ilyen fenyegetéseket. Mai napig kapok egyébként, van, hogy olyanokat írnak, hogy átgázolnának rajtam, meg kutyákon is
– mesélte a menedékhely vezetője és hozzátette napi szinten zaklatják. Emellett több őt alázó Facebook csoportot is létrehoztak, ahol állatkínzónak, zoofilnek nevezik. Sőt, azt is kitalálták, hogy a népszerűség kedvéért ő mérgezte meg a szeretett kutyákat. Ezeket a csoportokat, csak huhógóknak hívja és nem ül fel a lejáratásnak és a gúnynak.
Miután valaki megrongálta a kerítést és így sikeresen bejutott a telep területére az ASURA cége szinte azonnal reagált az esetre. Több kamerát is felszereltek, hogy a későbbiekben ezek segítségével el tudják kerülni az illetéktelenek betörését és az ilyesfajta gyilkosságokat.
Nagyon nagyon jó kamerák, amelyek tűéles képet adnak és iszonyat nagy a látószögük. Most már látjuk azt, hogyha lesz idegen behatoló. Köszönjük ennek a cégnek, hogy most már biztonságban vannak az állataink!
– zárta gondolatait Wegera György.
Az ASURA a közleményében leírta, hogy "az állatok biztonsága közös felelősségünk. Mi, az ASURA-nál büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhattunk ehhez a küldetéshez. Ez nem reklám, hanem egy példa arra, hogy a technológia és az emberi szándék együtt képes megvédeni azokat, akik nem tudják megvédeni magukat."
