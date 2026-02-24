Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Friss hírek érkeztek az eltűntként keresett magyar filmesről: megszólalt a rendőség Pesty Lászlóról

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 15:34
Visszavonták az ismert magyar filmes körözését. Friss információk érkeztek Pesty Lászlóról.
Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, február 9-én nyoma veszett az ismert magyar filmrendezőnek és producernek. Pesty László eltűnése miatt a Budapest I. Kerületi Rendőrkapitányság körözést adott ki, amit most visszavontak. 

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Visszavonták Pesty László körözését, amelyet eltűnés miatt adott ki a rendőrség – írja a Magyar Nemzet a Blikk értesülései nyomán. A lapot a Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatta a fejleményekről. 

Úgy tudni, hogy a férfi életben van, jól van, emiatt nem is indult eljárás a rendőrségen az előkerülése után.

 

 

