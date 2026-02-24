Friss hírek érkeztek az eltűntként keresett magyar filmesről: megszólalt a rendőség Pesty Lászlóról

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, február 9-én nyoma veszett az ismert magyar filmrendezőnek és producernek. Pesty László eltűnése miatt a Budapest I. Kerületi Rendőrkapitányság körözést adott ki, amit most visszavontak.
Visszavonták Pesty László körözését, amelyet eltűnés miatt adott ki a rendőrség – írja a Magyar Nemzet a Blikk értesülései nyomán. A lapot a Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatta a fejleményekről.
Úgy tudni, hogy a férfi életben van, jól van, emiatt nem is indult eljárás a rendőrségen az előkerülése után.
