Eltűnt Pesty László: nagy erőkkel keresik a dokumentumfilmest

Február 9-én veszett nyoma az ismert magyar filmrendező és producernek. Pesty László eltűnése miatt a Budapest I. Kerületi Rendőrkapitányság körözést adott ki. Arra kérnek mindenkit, ha valaki felismeri az eltűnt személyt, azonnal tegyen bejelentést - írja a Magyar Nemzet.

Eltűnt a filmrendező, Pesty László. Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Nagy erőkkel keresik: több napja eltűnt Pesty László

Pesty László magyar filmrendező és producer, a Pesty Fekete Doboz vezetője. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen ismerkedett meg a Fidesz alapítóival, és a jogi kar mellett 1989-ben elvégezte az ELTE média szakát is 1989-ben. Első dokumentumfilmjét 1986-ban készítette el Ulisszesz címmel, amelyben egy nehéz sorsú mozgássérült fiú naturalista portréját ábrázolta. Ezzel elismerést szerzett szakmai körökben is.

Haditudósító is volt, a jugoszláv háború alatt négyszer járta meg Szarajevót, egyszer Eszéket, de az orosz–csecsen háborúban is forgatott a csecsen gerillákról.

A TV2 létrejöttekor le is szerződött: 1997 és 2002 között ők gyártották a közszolgálati jellegű Gyökereink című kisebbségi magazint, de sokaknak emlékezetes lehet a Forró nyomon című műsor, amely szintén az ő nevéhez fűződik. 1998 és 2002 között a közmédiában állandó, politikamentes műsora volt Pesty Fekete Doboz címmel, ebben emberi történeteket mutatott be.

2010 után visszavonultabban dolgozott, inkább a háttérben, kommunikációs tanácsadóként és filmesként. 2008-tól rendszeres vendége volt a Hír TV különféle vitaműsorainak, 2018 őszétől pedig a Hír TV Szabadfogás, később pedig a Publi Café című műsorának is állandó meghívott vendége.

Megszólalt a volt feleség

A Blikknek nyilatkozott a rendező egykori felesége, Nagybaczoni Nagy Kati, aki legutóbb néhány hónappal ezelőtt beszélt a volt férjével. Az író-rendező szomorú képet festett le a dokumentumfilmes elmúlt hónapjairól: egy teljesen lecsúszott, nagybeteg férfi képe rajzolódik ki az általa elmondottakból. Azt viszont ő sem tudta megmondani, milyen okok vezethettek Pesty eltűnéséhez.

Legutóbbi találkozásukkor gyógyszereket vitt a volt férjének, amiket ő nem tudott kiváltani. Kati úgy emlékszik, hogy Pesty László már akkor is rettenetes állapotban volt, korábban kórházba is került.

Nehezen kommunikált, súlyos cukorproblémái voltak, szinte járni is alig tudott. Borzalmas állapotban volt és bár ismerősei és barátai közül sokan és sokáig harcoltak érte, már olyan állapotban volt, hogy képtelen volt befogadni a jótanácsokat

- tette hozzá az asszony.

