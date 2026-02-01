Mindenki erre a videóra van rákattanva: balul sült el a balhé, ezt a pillanatot még Benny Hill is megirigyelné!

Egy melbourne-i sztriptízklub előtti biztonsági kamerák rögzítették azt a vitát, amelynek során egy férfit végül székkel fejbe dobtak.

Pillanatok alatt virálissá vált a székes jelenet Fotó: YouTube

A felvételeken az látható, ahogy a hely biztonsági őrei kivezetik a férfit a klubból, miközben az elejt két mobiltelefont, majd a fejéhez kap.

Ezt követően a férfi egyik barátja bement egy szomszédos étterembe, ahonnan ellopott egy széket, majd a melbournei Bar 20 sztriptízklub bejárata felé hajította azt.

Saját barátját találta el székkel

Úgy vélik, hogy a székkel a biztonsági őröket akarta megcélozni, azonban hátulról a saját barátját találta el fejbe. A férfi azonnal összeesett és elterült a földön. A székdobáló felismerve a hibáját, a fejére csapott, majd végighúzta rajta a kezét az arcán, láthatóan megbánva tettét. Miután az áldozat a földre került, a két biztonsági őr nem tudta visszatartani a nevetését, és szarkasztikus tapsviharral jutalmazták a történteket. Az esetről készült felvételek azóta futótűzként terjednek a neten.

A pénteken, helyi idő szerint este 9 óra után történt esetről az étterem egyik alkalmazottja is megszólalt. Elmondása szerint a férfi hirtelen berontott majd:

Megkérdezte, kölcsönkérhetne-e egy széket.

Az alkalmazott megpróbálta megállítani, mondván, az az étterem tulajdona, és nincs joga elvinni, de már túl késő volt: a férfi ekkor már az ajtón kifelé tartott a székkel - írja a The Sun.