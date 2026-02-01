Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Ignác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindenki erre a videóra van rákattanva: balul sült el a balhé, ezt a pillanatot még Benny Hill is megirigyelné!

vita
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 19:00
verekedésbár
Elfajult a vita, és egy szék is előkerült.
Bors
A szerző cikkei

Egy melbourne-i sztriptízklub előtti biztonsági kamerák rögzítették azt a vitát, amelynek során egy férfit végül székkel fejbe dobtak. 

Pillanatok alatt virálissá vált a székes jelenet
Pillanatok alatt virálissá vált a székes jelenet  Fotó: YouTube

A felvételeken az látható, ahogy a hely biztonsági őrei kivezetik a férfit a klubból, miközben az elejt két mobiltelefont, majd a fejéhez kap.

Ezt követően a férfi egyik barátja bement egy szomszédos étterembe, ahonnan ellopott egy széket, majd a melbournei Bar 20 sztriptízklub bejárata felé hajította azt.

Saját barátját találta el székkel

Úgy vélik, hogy a székkel a biztonsági őröket akarta megcélozni, azonban hátulról a saját barátját találta el fejbe. A férfi azonnal összeesett és elterült a földön. A székdobáló felismerve a hibáját, a fejére csapott, majd végighúzta rajta a kezét az arcán, láthatóan megbánva tettét. Miután az áldozat a földre került, a két biztonsági őr nem tudta visszatartani a nevetését, és szarkasztikus tapsviharral jutalmazták a történteket. Az esetről készült felvételek azóta futótűzként terjednek a neten.

A pénteken, helyi idő szerint este 9 óra után történt esetről az étterem egyik alkalmazottja is megszólalt. Elmondása szerint a férfi hirtelen berontott majd:

Megkérdezte, kölcsönkérhetne-e egy széket.

Az alkalmazott megpróbálta megállítani, mondván, az az étterem tulajdona, és nincs joga elvinni, de már túl késő volt: a férfi ekkor már az ajtón kifelé tartott a székkel - írja a The Sun.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu