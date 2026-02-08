Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Összeomlott egy lakóépület: több ember is a romok alatt rekedt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 18:20
Eddig 3 embert mentettek ki élve a mentőalakulatok.

Összeomlott egy ötemeletes lakóépület vasárnap az észak-libanoni Tripoli városában.

Többen is az összeomlott épület romjai alatt rekedtek.
Többen is az összeomlott épület romjai alatt rekedtek. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Nem tudni, hányan lehetnek az összeomlott épület alatt

A források szerint egyelőre ismeretlen, hogy pontosan hányan rekedtek a romok alatt. A mentőalakulatok és a lakosok eddig három embert mentettek ki élve az épület törmelékei alól Tripoli Bab al-Tabbaneh negyedében - közölte a Reuters.

Az Al Mayadeen jelentése szerint szerint két család tartózkodott a 12 lakásos épületben, mielőtt az összeomlott.

 

 

