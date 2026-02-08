Összeomlott egy lakóépület: több ember is a romok alatt rekedt

Összeomlott egy ötemeletes lakóépület vasárnap az észak-libanoni Tripoli városában.
A források szerint egyelőre ismeretlen, hogy pontosan hányan rekedtek a romok alatt. A mentőalakulatok és a lakosok eddig három embert mentettek ki élve az épület törmelékei alól Tripoli Bab al-Tabbaneh negyedében - közölte a Reuters.
Az Al Mayadeen jelentése szerint szerint két család tartózkodott a 12 lakásos épületben, mielőtt az összeomlott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.