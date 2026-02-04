Rohantak a tűzoltók: leomlott a szilágycsehi református templom tornya

Súlyos balesetet jelentettek be a segélyhívón keresztül tegnap este Szilágycseh városában, miszerint leomlott a református templom tornya az úttestre. A helyszínen a közlekedés mindkét irányba megbénult, miközben a hatóságok kutattak a romok között.

Leomlott a templom szilágycsehi templom tornya. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Folyamatban vannak a mentési műveletek a leomlott torony körül

A helyszínre a szilágycsehi és a zilahi tűzoltóság egységei vonultak ki több járművel, valamint egy romok alatti kutatásra kiképzett keresőkutyás egységgel. A hatóságok azonnal megkezdték a leomlott épületelemek eltávolítását, miközben esetleges bajbajutottak után kutatva kívül és belül is átvizsgálták a templomot.

Az eddigi tájékoztatások szerint több, a közelben parkoló jármű is megrongálódott az omlás következtében. Azonban sérültekről és áldozatokról egyelőre nem érkezett hír.

A mentési művelet ideje alatt rendőrség biztosítja a forgalmat a környékek, de a lakosokat arra kérték, hogy ha lehet, kerüljék el az érintett szakaszt - közölte a Maszol.ro.