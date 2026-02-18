Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Bernadett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ólombánya robbant fel: több tucat munkás halt meg a helyszínen

robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 20:19
bányaNigéria
Nem tudták megmenteni a munkások életét. Szén-monoxid-robbanás végzett az ólombánya dolgozóival.
Bors
A szerző cikkei

A közép-nigériai Plateau állam egyik ólombányájában egy szén-monoxid-robbanás következtében meghalt szerdán legkevesebb 37 bányász, további 27-et pedig kórházba kellett szállítani sérülése miatt - közölte szerdán a helyi rendőrség és Aliyu Adamu Idris közösségi vezető.

Ólombánya robbant fel nigériában
Ólombánya robbant fel nigériában Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Nem tudták megmenteni az ólombánya munkásait

Aliyu Adamu Idris elmondta, hogy a helyi idő szerint reggel, Wase településen bekövetkezett robbanás helyszínén "minden tőlük telhetőt megtettettek az odaérkezett mentőegységek, de sajnos, nem sikerült mindenkit megmenteniük".

Az életüket vesztő bányászok 20-35 évesek voltak.

A nigériai bányászat történelmi központjaként ismert Plateau államban - amelynek fővárosát, Jost csak "ónvárosként" emlegetik a helyiek - az utóbbi években jelentősen visszaesett a termelés, és manapság már csak kisebb, és több esetben engedély nélkül működtetett, a dolgozókat védőfelszerelések használata nélkül alkalmazó bányák találhatóak a területén - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu