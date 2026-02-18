Ólombánya robbant fel: több tucat munkás halt meg a helyszínen

A közép-nigériai Plateau állam egyik ólombányájában egy szén-monoxid-robbanás következtében meghalt szerdán legkevesebb 37 bányász, további 27-et pedig kórházba kellett szállítani sérülése miatt - közölte szerdán a helyi rendőrség és Aliyu Adamu Idris közösségi vezető.

Ólombánya robbant fel nigériában Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Nem tudták megmenteni az ólombánya munkásait

Aliyu Adamu Idris elmondta, hogy a helyi idő szerint reggel, Wase településen bekövetkezett robbanás helyszínén "minden tőlük telhetőt megtettettek az odaérkezett mentőegységek, de sajnos, nem sikerült mindenkit megmenteniük".

Az életüket vesztő bányászok 20-35 évesek voltak.

A nigériai bányászat történelmi központjaként ismert Plateau államban - amelynek fővárosát, Jost csak "ónvárosként" emlegetik a helyiek - az utóbbi években jelentősen visszaesett a termelés, és manapság már csak kisebb, és több esetben engedély nélkül működtetett, a dolgozókat védőfelszerelések használata nélkül alkalmazó bányák találhatóak a területén - írja az MTI.