Nagy volt a baj: megjelent a csendes gyilkos, rohantak a mentők

Mentőre volt szükség, miután szén-monoxid keletkezett Versegen, egy Homokosi utcai családi házban. Az aszódi hivatásos tűzoltók méréseket végeztek, amely során kimutatták a mérgező gázt az ingatlan levegőjében.
A helyszínre mentő is érkezett
- írja a katasztrófavédelem.
