Nagy volt a baj: megjelent a csendes gyilkos, rohantak a mentők

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 17:35
Szén-monoxid miatt kellett gyors segítség.
Mentőre volt szükség, miután szén-monoxid keletkezett Versegen, egy Homokosi utcai családi házban. Az aszódi hivatásos tűzoltók méréseket végeztek, amely során kimutatták a mérgező gázt az ingatlan levegőjében. 

A helyszínre mentő is érkezett

 - írja a katasztrófavédelem.


 

 

