Nagy volt a baj: megjelent a csendes gyilkos, rohantak a mentők

Mentőre volt szükség, miután szén-monoxid keletkezett Versegen, egy Homokosi utcai családi házban. Az aszódi hivatásos tűzoltók méréseket végeztek, amely során kimutatták a mérgező gázt az ingatlan levegőjében.

Mentőre volt szükség a csendes gyilkos miatt. Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

A helyszínre mentő is érkezett

- írja a katasztrófavédelem.




