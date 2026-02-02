Kattant a bilincs: Németországban fogták el a TOP 50-es magyar bűnözőt

Körözött személyt fogtak el Németországban: a magyar férfi a top 50-es körözési listán is szerepelt. A 30 éves tettes után csalás miatt indult meg a hajtóvadászat.
Németországban fogták el a top 50-es körözési listán szereplő férfit. A 30 éves férfi tartózkodási helyét a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztálya derítette ki.
A férfit tavaly március óta körözték, összesen 24 körözést adtak ki ellene csalás gyanúja miatt. A Fejér vármegyei nyomozók a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának is továbbította az esetet, így a német hatóságokkal együttesen sikerült elfogni a körözött férfit.
A Székesfehérvári Rendőrkapitányság eljárást folytat internetes csalások miatt a gyanúsítottal szemben. Eddig közel 180 sértettet azonosítottak, további áldozatok felkutatása folyik az egész országban. A férfi kiadatásáról a későbbiekben döntenek - áll a Police.hu közleményében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.