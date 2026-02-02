Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kattant a bilincs: Németországban fogták el a TOP 50-es magyar bűnözőt

körözés alatt álló személy
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 13:20
Németországrendőrség
Csalás miatt keresték a 30 éves férfit. A körözött személyt Németországban fogták el.

Körözött személyt fogtak el Németországban: a magyar férfi a top 50-es körözési listán is szerepelt. A 30 éves tettes után csalás miatt indult meg a hajtóvadászat.

A körözött személy egészen Németországig menekült
A körözött személy egészen Németországig menekült / Fotó: Gé / MW

TOP 50-es magyar bűnözőt fogtak Németországban

Németországban fogták el a top 50-es körözési listán szereplő férfit. A 30 éves férfi tartózkodási helyét a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztálya derítette ki. 

A férfit tavaly március óta körözték, összesen 24 körözést adtak ki ellene csalás gyanúja miatt. A Fejér vármegyei nyomozók a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának is továbbította az esetet, így a német hatóságokkal együttesen sikerült elfogni a körözött férfit. 

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság eljárást folytat internetes csalások miatt a gyanúsítottal szemben. Eddig közel 180 sértettet azonosítottak, további áldozatok felkutatása folyik az egész országban. A férfi kiadatásáról a későbbiekben döntenek - áll a Police.hu közleményében

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu