Kattant a bilincs: Németországban fogták el a TOP 50-es magyar bűnözőt

Körözött személyt fogtak el Németországban: a magyar férfi a top 50-es körözési listán is szerepelt. A 30 éves tettes után csalás miatt indult meg a hajtóvadászat.

TOP 50-es magyar bűnözőt fogtak Németországban

Németországban fogták el a top 50-es körözési listán szereplő férfit. A 30 éves férfi tartózkodási helyét a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztálya derítette ki.

A férfit tavaly március óta körözték, összesen 24 körözést adtak ki ellene csalás gyanúja miatt. A Fejér vármegyei nyomozók a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának is továbbította az esetet, így a német hatóságokkal együttesen sikerült elfogni a körözött férfit.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság eljárást folytat internetes csalások miatt a gyanúsítottal szemben. Eddig közel 180 sértettet azonosítottak, további áldozatok felkutatása folyik az egész országban. A férfi kiadatásáról a későbbiekben döntenek - áll a Police.hu közleményében.