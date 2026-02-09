Tragikus családi dráma: édesapja fojtotta meg a 19 éves lányt, majd öngyilkos lett

Borzalmas családi dráma rázta meg Felső-Ausztriát. Egy 51 éves welsi férfi állítólag megfojtotta meztelen 19 éves lányát, majd öngyilkos lett. A szörnyű bűncselekmény sokáig észrevétlen maradt.

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Egy apa megölte a lányát, majd önmagát: hetekig észrevétlen maradt a tragédia Wels (Felső-Ausztria) Wimpassing kerületében. A rendőrség mindössze három nappal azután talált rájuk, hogy bejelentették a 19 éves nő és az 51 éves magyar férfi eltűnését. A nő munkaadója értesítette a hatóságokat, miután a nő nem jelent meg a munkahelyén.

Először a nyomozók a 19 éves lány lakását kutatták át, és meztelen holttestet találtak. A fiatal nő teste már súlyosan bomlásnak indult, de először nem látszott rajta semmilyen sérülés. Az előzetes boncolási eredmények szerint a lány fojtogatás következtében halt meg. Röviddel ezután hasonló megdöbbentő jelentés érkezett az apa lakásából. Őt is holtan találták – testének állapota hasonló volt a lányáéhoz, súlyosan lebomlott. Ebben az esetben azonban a halál oka nyilvánvaló volt: az 51 éves férfi öngyilkos lett.

A nyomozók rekonstruálták az eseményeket, és arra jutottak, hogy a gyilkosság és az öngyilkosság már hetekkel korábban, feltehetően december végén történhetett, miután a család épp Magyarországról tért vissza.

A tragédia indítéka továbbra is rejtély, mivel az apa nem hagyott hátra búcsúlevelet. A nyomozók azonban feltételezik, hogy a férfi tettének hátterében lánya betegsége vagy fogyatékossága állhatott. A 19 éves lány ugyanis fogyatékkal élt, és a sajtóhírek szerint ismétlődően autoagresszív, önkárosító viselkedést tanúsított, ami miatt folyamatos gondozásra szorult. Kerstin Kutsam, a wels-i ügyészség szóvivője megerősítette, hogy a lány állapota jelentős terhet róhatott az apára, de az indíték pontos részletei továbbra is homályban maradnak. A nyomozás során nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy más személy is részt vett volna a bűncselekményben, de a kémiai-toxikológiai vizsgálatok eredményei még nem állnak rendelkezésre, így az ügy lezárása egyelőre várat magára - írta a Krone.