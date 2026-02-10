„Éreztem az égő kábelek szagát” – mókus miatt égett porig a család otthona

Mókus okozta a tűzesetet, amely tönkretette egy egész család életét.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Donnie Banta és Stacey Davis békésen aludtak, mikor váratlan tragédia történt.



Mindannyian aludtunk. Hallottam, hogy lecsap a biztosíték hátul, ezért felkeltem, hogy megnézzem, mi volt az a zaj. Ekkor motoszkálást hallottam a padláson, és éreztem az égő kábel szagát

– mesélte Banta.

A pár két gyermekével, valamint kutyájukkal és macskájukkal együtt végül épségben kijutott az épületből. Ez nem jelenti azt, hogy nem volt óriási az ijedtségük.

Csak kapkodtunk, próbáltunk mindent összeszedni, mindenkit felébreszteni, és mindenkit kimenekíteni

– mondta.

Hajdani házuk romjai előtt állva csak egy kérdés maradt: mi okozta a tüzet?

Mókus miatt gyulladt ki a ház

A tűzoltók hamar kiérkeztek a helyszínre. Miután biztosították a területet, hamar kiderült, hogy mi is volt a probléma forrása.

Azt mondták, hogy egy mókus bejutott a padlásra, megrágta a vezetékeket, zárlat keletkezett, és ez indította el a tüzet”

– fogalmazott Banta.

A tető beomlott, és szinte mindenük megsemmisült a tűzben. Szerencsére Stacey, a férje és két gyermekük biztonságban kijutottak, de most azzal a hatalmas kihívással kell szembenézniük, hogy mindent a nulláról kezdjenek újra. Az otthonuk és a személyes tárgyaik elvesztése miatt sürgős segítségre van szükségük, miközben próbálnak továbblépni ebben a rendkívül nehéz időszakban

– áll a GoFundMe-oldalon. Hétfő estig már 2 millió forintot sikerült gyűjteniük a kitűzött 3 millióból – írja a People.