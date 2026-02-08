Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Rettenet, tűz ütött ki a szilveszteri tűzvész áldozatainak emelt emlékhelyen Svájcban

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 14:35
Tűz ütött ki vasárnap reggel Svájcban, a crans-montanai tűzvész áldozatainak emelt emlékhelyen - közölte a svájci rendőrség az X-en.
A tájékoztatás szerint a tűzoltóság a lángokat hamar el tudta oltani, a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, miként csaphattak fel a lángok.

Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A tűz szilveszterkor 41 életet követelt

A Svájcban, a Le Constellation bárban történt, 41 emberéletet követelő tragédia áldozatainak emlékére létrehozott rögtönzött emlékhelyen, egy fehér sátorban az odalátogatók gyertyák százait, virágokat, leveleket, illetve plüssállatokat helyeztek el. A 41 halálos áldozat mellett mintegy 80 - részben súlyos égési sebeket kapott, zömében fiatal - sérültje is van. Utóbbiak közül több mint öt héttel a tragédia után még mindig a kórházak intenzívosztályain szorulnak ápolásra.

