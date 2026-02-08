Rettenet, tűz ütött ki a szilveszteri tűzvész áldozatainak emelt emlékhelyen Svájcban

A tájékoztatás szerint a tűzoltóság a lángokat hamar el tudta oltani, a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, miként csaphattak fel a lángok.
A Svájcban, a Le Constellation bárban történt, 41 emberéletet követelő tragédia áldozatainak emlékére létrehozott rögtönzött emlékhelyen, egy fehér sátorban az odalátogatók gyertyák százait, virágokat, leveleket, illetve plüssállatokat helyeztek el. A 41 halálos áldozat mellett mintegy 80 - részben súlyos égési sebeket kapott, zömében fiatal - sérültje is van. Utóbbiak közül több mint öt héttel a tragédia után még mindig a kórházak intenzívosztályain szorulnak ápolásra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.