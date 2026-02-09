Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Most kaptuk a rendkívüli hírt: lángokban álló benzinkúthoz riasztották a tűzoltókat

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 08:35
A Berzencei útra a helyi tűzoltókat riasztották.
Tűz ütött ki Nagyatádon, a Berzencei úton, egy benzinkút épületében. Az ingatlan megtelt füsttel, a város hivatásos tűzoltói sugárfedezet mellett, légzőkészülékben mentek be az épületbe. A rajok három vízsugárral megfékezték a lángokat. Az épület tetején napelem található. A helyszínre tart a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is - tájékoztatott a katasztrófavédelem

 


