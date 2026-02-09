Most kaptuk a rendkívüli hírt: lángokban álló benzinkúthoz riasztották a tűzoltókat

Tűz ütött ki Nagyatádon, a Berzencei úton, egy benzinkút épületében. Az ingatlan megtelt füsttel, a város hivatásos tűzoltói sugárfedezet mellett, légzőkészülékben mentek be az épületbe. A rajok három vízsugárral megfékezték a lángokat. Az épület tetején napelem található. A helyszínre tart a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is - tájékoztatott a katasztrófavédelem.