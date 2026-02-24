Dolgozókkal teli mentőrepülő csapódott a földbe, nincs túlélője a tragédiának

Hét ember vesztette életét Indiában, amikor egy mentőrepülő mintegy 20 perccel a felszállás után a földbe csapódott.

Mentőrepülő csapódott földbe Indiában Fotó: freepik.com

Február 23-án, hétfőn helyi hírportálok számoltak be arról, hogy Simaria közelében lezuhant egy dolgozókkal teli mentőrepülő. Keerthishree G elmondása szerint a jármű helyi idő szerint 19:30 körül tűnt el a radarokról, majd egy erdő mélyében csapódott földbe.

A mentőrepülőn tartózkodó mind a hét ember meghalt a balesetben

- mondta Keerthishree G, Chatra helyettes biztosa.

A Redbird Airways Pvt. Ltd. Beechcraft C90-es, VT-AJV repülőgépe Rancsiból Delhibe tartott. A ranchi repülőtérről szállt fel, majd 20 perccel később lezuhant a Jharkhand állambeli Chatra körzet Kasaria Panchayat nevű településén.

Kik utaztak a mentőrepülőn?

A helyszínre érkező kutató-mentő csapat az áldozatok között azonosította Vivek Vikas Bhagat kapitányt, a gép parancsnokát, valamint Savrajdeep Singh kapitányt, a másodpilótát. Az orvosi csapat és az utasok közül Sanjay Kumar beteget, Archana Devit és Dhuru Kumart kísérőket, Dr. Vikas Kumar Guptát orvoskat, valamint Sachin Kumar Mishrát mentőst azonosították.

A Repülőgép-balesetek Vizsgáló Irodája (AAIB) jelenleg vizsgálja a katasztrófa okát - írja a People.