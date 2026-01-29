Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre, halálos baleset történt a Spar előtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 08:10
A hírek szerint egy ember vesztette életét. A tragédia azután következett be, miután egy autó nekihajtott a Spar egyik ablakának.
Bors
A szerző cikkei

Egy ember vesztette életét egy tragikus balesetben, miután a hírek szerint egy autó nekihajtott egy Spar üzlet egyik ablakának. Az észak-írországi Tyrone megyében történt incidens szerda délután történt. A hírek szerint mentőhelikoptert riasztottak is a Coalisland mellett, Clonoe-ban, a Moor úton található Sparnál történt baleset helyszínére.

Spar üzlet
Halálos baleset történt egy Spar előtt / Fotó: Spar

Halálos baleset történt a Spar előtt

Az Észak-Írországi Mentőszolgálat január 28-án, szerdán 12:16-kor kapott egy 999-es hívást, miután bejelentést tettek egy, a Coalisland környékén, a Moor Roadon történt incidensről. A NIAS 1 mentőautót és egy HEMS-szel a fedélzetén lévő jótékonysági légimentőt is a helyszínre küldött. Jelenleg nem áll rendelkezésre további információ

- mondta el a NIAS (az Észak-Írországi Mentőszolgálat) szóvivője.

Az egész közösség teljes sokkban van. Gondolataim és imáim a családdal vannak

- nyilatkozta a tragédiával kapcsolatban Malachy Quinn, a helyi SDLP (Szociáldemokrata és Munkáspárt) tanácsosa, a Mirror beszámolója szerint.

 

