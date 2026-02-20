Mentőhelikopterre és feszítővágóra volt szükség: súlyos baleset történt az M1-esen

Mentőhelikoptert riasztottak, miután két személygépkocsi karambolozott az M1-es autópálya 36-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bicske térségében. Egy embert a törökbálinti hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével emeltek ki.
A raj áramtalanította a járműveket.
Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre
- közölte a katasztrófavédelem.
