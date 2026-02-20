Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mentőhelikopterre és feszítővágóra volt szükség: súlyos baleset történt az M1-esen

mentőhelikopter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 09:42
M1-es autópályabaleset
Két autós ütközött.
B. V.
A szerző cikkei

Mentőhelikoptert riasztottak, miután két személygépkocsi karambolozott az M1-es autópálya 36-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bicske térségében. Egy embert a törökbálinti hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével emeltek ki. 

Mentőhelikopterre volt szükség.
Mentőhelikopterre volt szükség / Illusztráció

Mentőhelikopterre volt szükség

A raj áramtalanította a járműveket.

 Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

- közölte a katasztrófavédelem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu