Ismerősét verte a benzinkúton, maradandó fogyatékosságot okozott az elítélt férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 11:10 / FRISSÍTÉS: 2026. február 24. 11:11
Több bűncselekménnyel is vádolják a férfit. Saját ismerősének okozott maradandó fogyatékosságot a vádlott.
Egy férfi állt bíróság elé, miután egy Körmendi benzinkúton annyira megverte ismerősét, hogy maradandó fogyatékosságot okozott neki.

Fogyatékosságig verte ismerősét
A Vas Vármegyei Főügyészség másodfokú ügyészségként eredményesen indítványozta a büntetés súlyosítását a férfinél, akit maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást okozó súlyos testi sértés bűntettében, 2 rendbeli lopás vétségében, valamint ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt vádolnak.

Az incidens 2023 áprilisában történt, amikor a vádlott ittas állapotban ököllel arcon ütötte ismerősét. Az ekkor elszenvedett súlyos sérülések miatt maradandó fogyatékosság és súlyos egészségromlás következett be. A vádlott 2022 májusában két segédmotoros-kerékpárt is ellopott Szentgotthárdon, valamint kábítószer hatása alatt és közepes fokban ittasan személygépkocsit vezetett.

A járásbíróság most 2 év szabadságvesztésre, 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit.

A súlyosításra irányuló ügyészi, valamint az enyhítésre irányuló vádlotti és védelmi fellebbezések alapján a Szombathelyi Törvényszék másodfokú bíróságként megemelte a szabadságvesztés és a közügyektől eltiltás tartamát 3-3 évre, majd pénzbüntetést is kiszabott - írja a VAOL.

 

