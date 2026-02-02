Kétszer tiltották el a vezetéstől, harmadszor is ittasan ült volán mögé a tolnai férfi

A napokban ismét ittas vezetésen kapták egy ellenőrzés során a rendőrök azt a 66 éves, tolnai férfit, aki párszor már megbotlott az elmúlt néhány évben. A nyilvántartó adatai szerint először 2023 őszén tiltották el ittas vezetés miatt a járművezetéstől, ami hamarosan lejárt volna. Közben, egy évvel később is alkohol fogyasztása után ült a volán mögé és le is bukott. Akkor már próbára bocsátották és mellékbüntetésül ismét eltiltották a vezetéstől, ami csak jövő ilyenkor járt volna le.

Harmadszor is ittas vezetésen kapták a tolnai férfit / Fotó: Gé / MW

A legutóbbi igazoltatáskor megint csak pozitív értéket jelzett a szonda: a mért érték alapján az ittas vezetés miatt 50 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki ré, valamint 6 büntetőpontot is rögzítettek. Az eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt büntető eljárás indult a notórius sofőr ellen - írják a rendőrség honlapján.