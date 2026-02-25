Motoros szánnal közlekedő csoportot sodort el a lavina, szörnyethalt a 21 éves fiatal

Idahóban követelt emberéletet egy lavina: egy motoros életét vesztette, míg három másik utazót sikeresen megmentettek.

Motoros szánokat sodort el a lavina Idahóban (Fotó: Pexels - Képünk illusztráció)

Kiket sodort el a lavina?

A négyfős csoport a Centennial-hegység közelében fekvő Kegh Springs térségében tartózkodott, amikor helyi idő szerint február 22-én 14 óra körül lavina sodorta el őket. A Gallatin National Forest Avalanche Center (GNFAC) közlése szerint a négy motoros szán közül az egyik mélyen a hó alá került, vezetője a helyszínen életét vesztette.

Brenda Laird, Clark megye halottkémje a 21 éves minnesotai Landon Foxként azonosította az áldozatot.

Gondolataink az áldozat családjával és barátaival vannak ebben a tragikus időszakban

- tette hozzá a bejegyzésében.

A GNFAC tájékoztatása szerint további két motorost is elsodort a lavina, ám ők sérülések nélkül megúszták az incidenst. Mark McClure, Clark megye seriffje elmondta, a csoport másik három tagját végül sikeresen kimentették a körülbelül 50 méter széles és 30 centiméter mély lavinából.

Snowmobiler, 21, Dies After He Was ‘Buried Fairly Deeply’ by Avalanche, 3 Others Rescued https://t.co/hDthPcsJXH — People (@people) February 25, 2026

Az idahói baleset mindössze néhány nappal azután történt, hogy kilenc ember vesztette életét egy lavinában a kaliforniai Tahoe National Forest Castle Peak régiójában február 17-én - írja a People.