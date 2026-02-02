Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Felcsaptak a lángok egy boldogi családi házban - gáz- és oxigénpalack is volt az épületben

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 07:40
Nem indult túl jól a reggel egy boldogi család számára. Tűz ütött ki a családi házban.

Felcsaptak a lángok Boldogon egy családi házban. A tűzoltók három vízsugárral oltották a lángokat, az épületben gáz- és oxigénpalackok is voltak.

Lángok csaptak fel egy boldogi családi házban
Felcsaptak a lángok Boldogon, egy családi házhoz rohantak a tűzoltók / Fotó: csikiphoto /  Shutterstock (Képünk illusztráció)

Felcsapta a lángok, rohantak a tűzoltók

Kigyulladt egy családi ház Boldogon, a Petőfi Sándor úton. A hetven négyzetméternyi alapterületű ingatlan tetőszerkezete valamint a beltér egy része égett. A hatvani hivatásos tűzoltók két gáz- és egy oxigénpalackot hoztak ki az épületből, majd három vízsugárral eloltották a lángokat - közölte a Katasztrófavédelem.

 

