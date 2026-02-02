Felcsaptak a lángok egy boldogi családi házban - gáz- és oxigénpalack is volt az épületben

Felcsaptak a lángok Boldogon egy családi házban. A tűzoltók három vízsugárral oltották a lángokat, az épületben gáz- és oxigénpalackok is voltak.

Felcsapta a lángok, rohantak a tűzoltók

