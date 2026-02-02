Felcsaptak a lángok egy boldogi családi házban - gáz- és oxigénpalack is volt az épületben

Felcsaptak a lángok Boldogon egy családi házban. A tűzoltók három vízsugárral oltották a lángokat, az épületben gáz- és oxigénpalackok is voltak.
Kigyulladt egy családi ház Boldogon, a Petőfi Sándor úton. A hetven négyzetméternyi alapterületű ingatlan tetőszerkezete valamint a beltér egy része égett. A hatvani hivatásos tűzoltók két gáz- és egy oxigénpalackot hoztak ki az épületből, majd három vízsugárral eloltották a lángokat - közölte a Katasztrófavédelem.
