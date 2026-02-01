Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Kilenc életet követelt a buszbaleset, közel 30 ember súlyosan sérült

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 16:55
Jelenleg több sebesült is amputációra vár.
Halálos buszbaleset történt Törökországban: legalább kilenc halottja és minimum 26 sebesültje van a tragédiának.

A vasárnap reggeli baleset egy Tekirdağból Antalya felé tartó buszt érintett, amelyet a Buzlu nevű cég üzemeltetett. A járat helyi idő szerint reggel 10:30 körül Döşemealtı térségében ütközött neki egy szalagkorlátnak, majd egy szakadékba zuhant.

A baleset után az egészségügyi szolgálatok, a tűzoltóság, a katasztrófa- és vészhelyzet-kezelési parancsnokság (AFAD), a csendőrség és a rendőrség egységei vonultak a helyszínre.

Hulusi Şahin, Antalya kormányzója is a helyszínre látogatott, majd így nyilatkozott az újságíróknak:

Sajnos nyolc polgárunk vesztette életét a balesetben, és 26 ember megsérült. Néhány sérült állapota súlyos. Őket a közeli kórházakba, elsősorban a városi kórházba szállították kezelésre.

Emelkedett a buszbaleset áldozatainak száma 

Şahin hozzátette, hogy megfigyelések alapján a nedves útviszonyok hozzájárulhattak a balesethez, de a pontos körülményeket még vizsgálják. 

Egy későbbi nyilatkozatban Şahin elmondta, hogy a sebesülteket két külön antalyai kórházba szállították, és a busz sofőrje, Karaagaç İzzet minden próbálkozás ellenére életét vesztette, így a halottak száma kilencre emelkedett.

A kormányzóhoz eljuttatott információk szerint több súlyos sérült is van, közülük két embernek amputációra van szüksége - írja a TRT Haber.

 

