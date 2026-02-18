Kitetovált 3 kisgyereket egy férfi, mert viccesnek találta – most terápiára szorulnak

Tetovált gyerekek miatt kerül börtönbe egy férfi. A gyermekek azóta több orvosi vizsgálaton is átestek, az eset óta pedig mentális problémákkal küzdenek. A férfi nevetséges helyzetként írta le az esetet.

Egy 31 éves férfi gyerekeket tetovált, börtönbe kell vonulnia

Tetovált gyerekeken nevetett a gyanúsított

Három év börtönbüntetésre ítéltek egy brit férfit, miután tetoválást készített három kisgyereknek. A bíróság előtt elhangzott, hogy a 31 éves Patrick Coe fizikai és érzelmi károsodást okozott „ostoba” és „káros” cselekedeteivel. A sérült gyermekek a családtagjaiknak jelezték, hogy fájdalmas a tetoválás, és mindhármukat orvosi vizsgálatra vitték, betegségek és fertőzés veszélyei miatt.

A Newcastle Crown Court bíróságon elhangzott, hogy mindhármuknak hepatitis B és tetanusz elleni oltást adtak, valamint vérvizsgálaton kellett átesniük. Amikor Coe-t szembesítették tettével, beismerte azt, de azt mondta, hogy nem lát benne semmi rosszat, sőt, nevetett és viccelődött a helyzeten.

A Chronicle Live információi szerint a tetoválás után kisebb fertőzést, duzzanatot és fájdalmat szenvedtek el a gyerekek. Az „utókezelés” abból állt, hogy a tetoválás helyét egyszerű nedves törlőkendőkkel letörölték. A tetoválóművészek azonnal megtisztítják a területet, hogy eltávolítsák a felesleges tintát, vért és plazmát. Ezután vékony rétegben felvisznek valamilyen védő kenőcsöt, majd a tetoválást műanyag fóliával, „második bőrrel” vagy steril, lélegző anyaggal borítják be.

Az egyik kisgyermek az eset után szorongásos állapotba került, nehezen tudta feldolgozni a történteket, és azóta terápiára jár. A második kisgyermek elmondta, hogy azt mondta neki a férfi, hogy a tetoválás csak ideiglenes és majd le fog jönni. Ő enyhe fájdalmat és viszketést tapasztalt a tetoválás helyénél, vizsgálatokat végeztek rajta, valamint nála is megjelent a szorongásos állapot. A harmadik kisgyermeket felkavarta és megrémisztette a helyzet, emiatt terápiára kell járnia, valamint a tetoválás után orvosi kezelésre szorult - olvasható a Mirror cikkében.