Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Bernadett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitetovált 3 kisgyereket egy férfi, mert viccesnek találta – most terápiára szorulnak

tetoválás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 10:08
börtöngyerek
Egy 31 éves férfi érzelmi és fizikai fájdalmat okozott. Kinevette a tetovált gyerekeket.

Tetovált gyerekek miatt kerül börtönbe egy férfi. A gyermekek azóta több orvosi vizsgálaton is átestek, az eset óta pedig mentális problémákkal küzdenek. A férfi nevetséges helyzetként írta le az esetet.

Egy 31 éves férfi tetovált gyerekeket, börtönbe kell vonulnia
Egy 31 éves férfi gyerekeket tetovált, börtönbe kell vonulnia
Fotó: Pictrider /  Shutterstock 

Tetovált gyerekeken nevetett a gyanúsított

Három év börtönbüntetésre ítéltek egy brit férfit, miután tetoválást készített három kisgyereknek. A bíróság előtt elhangzott, hogy a 31 éves Patrick Coe fizikai és érzelmi károsodást okozott „ostoba” és „káros” cselekedeteivel. A sérült gyermekek a családtagjaiknak jelezték, hogy fájdalmas a tetoválás, és mindhármukat orvosi vizsgálatra vitték, betegségek és fertőzés veszélyei miatt. 

A Newcastle Crown Court bíróságon elhangzott, hogy mindhármuknak hepatitis B és tetanusz elleni oltást adtak, valamint vérvizsgálaton kellett átesniük. Amikor Coe-t szembesítették tettével, beismerte azt, de azt mondta, hogy nem lát benne semmi rosszat, sőt, nevetett és viccelődött a helyzeten. 

A Chronicle Live információi szerint a tetoválás után kisebb fertőzést, duzzanatot és fájdalmat szenvedtek el a gyerekek. Az „utókezelés” abból állt, hogy a tetoválás helyét egyszerű nedves törlőkendőkkel letörölték. A tetoválóművészek azonnal megtisztítják a területet, hogy eltávolítsák a felesleges tintát, vért és plazmát. Ezután vékony rétegben felvisznek valamilyen védő kenőcsöt, majd a tetoválást műanyag fóliával, „második bőrrel” vagy steril, lélegző anyaggal borítják be

Az egyik kisgyermek az eset után szorongásos állapotba került, nehezen tudta feldolgozni a történteket, és azóta terápiára jár. A második kisgyermek elmondta, hogy azt mondta neki a férfi, hogy a tetoválás csak ideiglenes és majd le fog jönni. Ő enyhe fájdalmat és viszketést tapasztalt a tetoválás helyénél, vizsgálatokat végeztek rajta, valamint nála is megjelent a szorongásos állapot. A harmadik kisgyermeket felkavarta és megrémisztette a helyzet, emiatt terápiára kell járnia, valamint a tetoválás után orvosi kezelésre szorult - olvasható a Mirror cikkében.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu