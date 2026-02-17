Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Egy hét alatt másodszor szökött meg a börtönből a fiatal rapper

rapper
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 19:20
A 21 éves zenészt az első alkalommal egy nap alatt elfogták.
Egy rapperből lett fegyveres rabló másodszorra is megszökött a brit zsaruk elől, mialatt a börtönből kórházba vitték.

A Dsavv nevű rapper másodszor is megszökött
A Dsavv nevű rapper másodszor is megszökött  Fotó: YouTube

Ismét megszökött a fiatal rapper

A 21 éves Daniel Boakye vasárnap délután menekült el egy angliai kórházból, és bár a rendőrök üldözték, nem tudták elfogni. Először kedden, a West Middlesex Kórházban sikerült meglépnie a rendőrségi őrizetből, ám kevesebb mint 24 órával később, mintegy 35 kilométerrel arrébb, London másik oldalán, Thamesmeadben ismét letartóztatták. Második szökését követően még nem akadtak a nyomára.

A fiatal férfi Dsavv művésznéven rappel, és leginkább olyan dalairól ismert, mint a No Kiddin és a Pocket Rocket. Boakye egyébként a szökésekkel azt szeretné elkerülni, hogy deportálják Ghánába - írja a Metro.

 

