Vérfagyasztó: Részegen vezettek, miközben egy kisgyerek ült az autóban

A kisgyerek folyamatosan veszélynek volt kitéve, miközben az édesanyja és az élettársa ittas állapotban ültek be vele az autóba, majd elindultak Mezőberénytől, egészen Békéscsabáig.

A rendőrség azonnal kiérkezett a verekedés helyszínére, ahol a kisgyerek is szemtanúja volt az eseményeknek / Fotó: Gé / MW

A kisgyerek szemtanúja volt minden pillanatnak

A békéscsabai Jókai Mór utcában található gyorsétteremből kisietve, azonban a nő szóváltásba került egy fiatalokból álló csoporttal a kisgyerek előtt, ami végül verekedésbe fajult át. A nő élettársa azonnal a nő segítségére sietett, végül könnyebben sérültek meg.

A rendőrség percek alatt kiérkezett a verekedés miatt tett bejelentésre, majd a nő egyszer csak beült a volán mögé és elindult az autójával. A rendőrségi nyomozás során végül mindkettőjük ellen büntetőeljárás indult ittas járművezetés és kiskorú veszélyeztetése miatt. Az autó a nőé volt, és annak ellenére engedte vezetni a párját, hogy tudta, hogy alkoholt fogyasztott.

A történtek körülményeit még jelenleg is vizsgálja a rendőrség - írja a BEOL.