Rohantak a mentők az M44-esre: súlyos autóbaleset történt az éj leple alatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 09:41
Egy autós és egy kamion ütközött Kunszentmártonnál.
B. V.
Súlyos autóbaleset történt éjszaka, miután nagy sebességgel csapódott egy kamion hátuljába egy autó az M44-es úton Kunszentmártonnál. A kocsi szinte fékezés nélkül, hatalmas erővel rohant az élelmiszert szállító teherautó vontatmányának, majd megpördült és a szalagkorlátnak is nekiment. A kocsi brutálisan összetört, a benne ülő nő pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a mentők kórházba vitték.

Súlyos autóbaleset az M44-esen.
Súlyos autóbaleset az M44-esen / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

 

Mentő is kellett, súlyos baleset történt

A kamion sofőrje nem sérült meg, de azt elmondta, hogy ijesztő volt a baleset:

 az ütközés ugyanis hatalmasan lökött a kamionon

- közölte a Tények.

 

