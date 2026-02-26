Rohantak a mentők az M44-esre: súlyos autóbaleset történt az éj leple alatt

Súlyos autóbaleset történt éjszaka, miután nagy sebességgel csapódott egy kamion hátuljába egy autó az M44-es úton Kunszentmártonnál. A kocsi szinte fékezés nélkül, hatalmas erővel rohant az élelmiszert szállító teherautó vontatmányának, majd megpördült és a szalagkorlátnak is nekiment. A kocsi brutálisan összetört, a benne ülő nő pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a mentők kórházba vitték.

Súlyos autóbaleset az M44-esen / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Mentő is kellett, súlyos baleset történt

A kamion sofőrje nem sérült meg, de azt elmondta, hogy ijesztő volt a baleset:

az ütközés ugyanis hatalmasan lökött a kamionon

- közölte a Tények.