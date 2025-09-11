„A szomszédom évek óta furcsán viselkedik, végre sikerült lebuktatnom”

Egy jó szomszéd mindig meghatározó személy marad az életünkben, hiszen a mindennapi tevékenységünkbe időnként bepillantást nyer, vagy épp jó szándékú tanácsokat ad – nem utolsó sorban bátran kölcsönkérhetünk apróságokat is. Egy rossz szomszéd azonban az egész életünket megkeserítheti. Következzék egy ilyen pokoli szomszédság története egy évek óta igencsak furcsán viselkedő szomszédról, aki végül pár rejtett kamerának hála bukott le.

A szomszéd évek óta furcsán viselkedett, ezért a lakó kamerákat szerelt fel, hogy megfigyelje Fotó: New Africa / Shutterstock

A szomszéd évek óta megkeserítette lakótársai mindennapjait

Egy feldühödött lakó végre bizonyítékot szerzett arra, amit évek óta állított, de senki nem hitt neki, jelesül, hogy szomszédja rendszeresen zaklatja, lop, és veszélyeztet másokat. A névtelen bejelentő 4 és fél éve költözött be lakásába a kisgyermekével, és már az első naptól kezdve furcsán viselkedett vele a szomszéd. Ha nem nyitott ajtót, mert például etette a gyerekét, a nő a hátsó ajtón kezdett dörömbölni. Egy alkalommal közösen mentek bevásárolni, de amikor a lakó a gyerekét az autóba ültette, a szomszéd rázárta az ajtót, és valamit tett a kisgyermekkel, amitől az vigasztalhatatlanul sírni kezdett.

Máskor Halloweenkor figyelmen kívül hagyta a kihelyezett „csak egyet vegyél” táblát, és az összes édességet magával vitte. A nő hajléktalanokat engedett be a parkolóhelyére, engedély nélküli lakókat fogadott be, és állandó forgalmat okozott ott, ahol parkolási engedélyhez kötött a behajtás.

A helyzet ellenére senki sem tett semmit a panaszokkal kapcsolatban. A lakó szerint a szomszédja szörnyen boldogtalan ember, és bízik benne, hogy a karma előbb-utóbb utoléri.

A történet a Reddit Neighbours From Hell (Szomszédok a pokolból) fórumán került nyilvánosságra, ahol sokan azt tanácsolták, hogy gyűjtsön bizonyítékot, és forduljon a rendőrséghez. Egy hozzászóló a csomaglopások dokumentálását javasolta, mások szerint a bevásárlásnál történt incidens már gyermekrablásnak is minősülhetett volna – írja a The Mirror.

A poszt írója elárulta: végül sikerült felvételekkel lebuktatnia a pokoli szomszédot, így most már legalább bizonyítékokkal a kezében reménykedhet abban, hogy a hatóságok intézkednek.