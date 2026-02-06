Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Hihetetlen látvány: lángoszlop tört ki egy kéményből Kazincbarcikán

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 11:40
Elképesztő videó. Így lángolt a kémény.

Látványos és egyben veszélyes jelenség borzolta fel a kazincbarcikai éjszakát: egy kéményből hatalmas lángok csaptak ki, mintha tüzet okádott volna az épület. Az esetről videó is készült, amelyet a Katasztrófavédelem osztott meg a közösségi oldalán.

Lángok törtek ki a kéményből (Képünk illusztráció)
Lángok törtek ki a kéményből (Képünk illusztráció)
Fotó: Klimek Pavol /  Shutterstock 

Ijesztő felvételek a lángot okádó kéményről

A hatóságok hangsúlyozták: a jelenség mögött nem rendkívüli esemény, hanem egy ellenőrizetlen kémény állt. Bár az időjárás az elmúlt napokban enyhült, továbbra is javában tart a fűtési szezon, ezért különösen fontos a kémények megfelelő állapota és rendszeres ellenőrzése. 

A Katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a magánszemélyek számára a kéményellenőrzés és karbantartás ingyenes szolgáltatás, így nem érdemes halogatni annak igénybevételét. Csak ellenőrzött és megfelelő állapotú kéményrendszer használható biztonságosan. Bár az ingyenes ellenőrzéseket leggyakrabban a nyári vagy őszi időszakban veszik igénybe, fűtési szezonban is van lehetőség a vizsgálatra. Fontos azonban, hogy az ellenőrzés napján a fűtési rendszer ne legyen használatban, mivel forró környezetben a kéményseprők nem tudják elvégezni a munkát, írja a Tények.

 A szakemberek külön nyomatékosítják: tilos szeméttel, vizes vagy kezelt fával, illetve nyomdafestéket tartalmazó papírral fűteni, mivel ezek komoly tűzveszélyt jelentenek. 

A kéményellenőrzéshez időpontot a katasztrófavédelem hivatalos oldalán vagy a 1818-as telefonszámon lehet foglalni.

 

