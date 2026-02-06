Tűz Győrben: egy fürdőszobában csaptak fel a lángok

Kisebb tűzeset történt 2026. február 6-án reggel Győrben, ahol egy társasházi lakás fürdőszobájában csaptak fel a lángok. Az eset a Szabolcska Mihály utcában történt, ahová a győri hivatásos tűzoltókat riasztották.

Fürdőszoba gyulladt ki Győr egyik társasházában (Képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash.com

Felcsaptak a lángok Győrben

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a társasház első emeleti lakásának fürdőszobája gyulladt ki, mintegy egy négyzetméteres területen. A tűz nem terjedt tovább a lakás más helyiségeire. A helyszínre érkező tűzoltók egy porral oltó segítségével rövid idő alatt megfékezték a lángokat. Az oltást követően az egységek átszellőztették a lépcsőházat annak érdekében, hogy a füst ne okozzon további veszélyt a lakók számára. Személyi sérülésről nem érkezett információ. Az eset körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja, írja a Kisalföld.hu.