Tűz Győrben: egy fürdőszobában csaptak fel a lángok

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 10:05
Gyorsan kiérkeztek a tűzoltók. Szerencsére nem történt tragédia Győrben.

Kisebb tűzeset történt 2026. február 6-án reggel Győrben, ahol egy társasházi lakás fürdőszobájában csaptak fel a lángok. Az eset a Szabolcska Mihály utcában történt, ahová a győri hivatásos tűzoltókat riasztották.

Fürdőszoba gyulladt ki Győr egyik társasházában  (Képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash.com

Felcsaptak a lángok Győrben

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a társasház első emeleti lakásának fürdőszobája gyulladt ki, mintegy egy négyzetméteres területen. A tűz nem terjedt tovább a lakás más helyiségeire. A helyszínre érkező tűzoltók egy porral oltó segítségével rövid idő alatt megfékezték a lángokat. Az oltást követően az egységek átszellőztették a lépcsőházat annak érdekében, hogy a füst ne okozzon további veszélyt a lakók számára. Személyi sérülésről nem érkezett információ. Az eset körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja, írja a Kisalföld.hu.

 

