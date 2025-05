Békésen kapál a kertjében és a kamerák előtt találkozik fiával a móri mészárlásért ártatlanul elítélt Kaiser Ede

Ismét a nyilvánosság elé állt Kaiser Ede. A2002-es móri bankrablásárt tévesen életfogytiglanra ítélt férfi a TV2 Napló stábját látta vendégül a dömsödi házában. Kaisert úgy vonták felelősségre a nyolc halálos áldozatot követelő bűncselekményért, hogy ott sem volt a helyszínen.

Kaiser Ede most szülei házában él Fotó: TV2 Napló

A bíróság 2004-ben nyilvánította bűnösnek a móri mészárlásban, és talán sosem bizonyosodik be, hogy semmi köze a magyar kriminalisztika legvéresebb bankrablásához, ha 2006 októberében Szebenyi István amatőr hadszíntérkutató egy erdős területen meg nem találja a valódi elkövetők által elásott fegyvereket. Edét más bűncselekményekért azonban jogosan elítélték, végül 2020-ban szabadult. 2024 májusában kommandósasok vizsgáltak át két kocsit. Az egyik, amiben fegyvereket találtak, éppen Kaiser Edéé volt. Ekkor ismét letartóztatták, de ősszel már ki is engedték a rácsok mögül, igaz, jelenleg nyomkövetőt kell viselnie. Most arra vár, hogy ezt a kényszerintézkedést is megszüntessék vele szemben.

Kaiser Ede megszólalt

A férfi őszintén beszélt a fiatal éveiről, illetve arról is, mi volt az a bűncselekmény, amit éppen a móri bankrablás idején valóban elkövetett: egy ausztriai fegyveres rablás.

Eleve az történt, hogy odatettem az üveghez, egy hangtompítós fegyver volt, meghúztam, hogy megijedjen. Kinyitottam az ajtót, add ide, mert ez és ez lesz. Hát add ide, mert lelőlek, mondtam! És Laci elvitte a pénzt, puff, mentünk. Hív este, hogy te hülye, engem is lelőhettél volna

– mondta Kaiser Ede a Napló stábjának.

A férfi jelenleg a szüleivel él Dömsödön. Mindenféle munkát elvégez a ház körül, és szívesen kapál a kertben. A fiával, akivel nem élhet együtt, szintén a Napló kamerái előtt találkozik majd.

Mindez a TV2 Napló július 1-jei adásából derül ki, amit Pachmann Péter vezet és ahol további részleteket is megtudhatsz arról, hogyan él most Kaiser Ede.