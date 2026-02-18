Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Tolna vármegyei dílerre csaptak le a zsaruk: brutális, amit nála találtak

kábítószer terjesztés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 08:55
rendőrségdíler
Tavaly februárban kapcsolták le a dílert. A kábítószer-kereskedő elleni nyomozás befejeződött.

Kábítószer-kereskedő ellen emelhetnek vádat a Tolna Vármegyében. Az 54 éves férfit még tavaly februárban fogták el, amikor egy helyi söröző parkolójában próbálta meg eladni a kábítószert.

A kábítószer-kereskedő még tavaly került rendőrkézre, most vád születhet a bűncselekményéből Fotó: police.hu

Kábítószer-kereskedő rendőrkézen, a vádemelésre várnak

Egy szekszárdi kábítószer-kereskedő vonulhat börtönbe, miután tavaly, 2025 februárjában a rendőrség lecsapott az 54 éves kábítószer-kereskedőre. A gyanúsított egy helyi söröző parkolójában tervezte árusítani a kábítószert egy régi kuncsaftjának, aki elállt a vásárlástól miután a gyanúsított nem volt hajlandó megbontani az eladásra szánt pakkot. A rendőrség ekkor csapott le a két férfire. Mint kiderült, az 54 éves kereskedő évek óta terítette az anyagot a városban, de akadtak vidéki vevői is. 

A marihuánát 2000 és 4000 forint közötti áron árulta adagonként, melyet általában közterületen adott át a vásárlóknak, de vitte gyalog, autóval, sőt kérésre lakásra, munkahelyre is szállította a kábítószert.  

Miután elfogták házkutatást tartottak a kereskedőnél, ahol különböző fajtájú, kábítószernek minősülő anyagokra bukkantak a nyomozók: THC-t tartalmazó növényi törmelék, egyéb hatóanyagra pozitív fehér por, hasis és tabletták kerültek lefoglalásra a csomagolóanyagok, őrlő, tűk, mérleg és 230 ezer forint lefoglalása mellett. Az 54 éves férfi gyorstesztje pozitív eredményt mutatott amfetaminra, valamint THC-ra. Vagyonvisszaszerzés keretében a férfi autóját is lefoglalták a nyomozók.  

A begyűjtött bizonyíték alapján megállapították, hogy az évek során közel 3,5 millió forintnyi jövedelme származott a kábítószer-kereskedelemből. A férfi ellen már korábban is indult eljárás szintén kábítószer miatt. A férfit a bíróság letartóztatta, jelenleg bűnügyi felügyeletben várja az ügy elbírálását. A Tolna vármegyei nyomozók a vizsgálat befejeztével a napokban juttatják el az iratokat az ügyészség számára vádemelési javaslattal. 

A rendőrség és az együttműködő szervezetek tovább küzdenek a DELTA Program keretében a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények felszámolásáért. A rendőrség kéri, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón! - olvasható a Police.hu közleményében

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
