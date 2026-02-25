Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Online játékplatformon megismert társát ölte meg egy elhagyatott gyárnál a fiatal férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 14:10
A vádlott nem egyedül érkezett a tett helyszínére. A játékplatformon megismert férfit megszúrta, majd sorsára hagyta az elhagyatott területen.
Emberöléssel és kifosztással vádoltak meg egy 23 éves férfit, miután megölte 28 éves társát, akivel egy online játékplatformon ismerkedett meg.

Online játékplatformonon megismert társát gyilkolta meg egy férfi
Online játékplatformonon megismert társát gyilkolta meg egy férfi / Fotó: Garun .Prdt /  Shutterstock 

Nem egyedül ölte meg játékplatformon megismert társát

A két fél között elszámolási vita alakult ki, ezért 2023. július 20-án késő estére személyes találkozót beszéltek meg egy műszaki áruház közelében. Itt a sértett beszállt a fiatalabb férfi és bűntársai járművébe, majd Csepelre, az egykori kenyérgyár területére mentek.

A helyszínen kiszálltak az autóból, és a fiatalabb férfival egy távolabbi pontra sétáltak, ahol dulakodás alakult ki közöttük. Ekkor a fiatalabb férfi késsel támadt a sértettre, majd visszafutott a gépjárműhöz. A sértett a sérülése következtében a helyszínen életét vesztette. Mivel hátizsákját és értékeit a járműben hagyta, azokon a vádlottak megosztoztak.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletével a fiatalabb férfit büntetésül 10 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Bűntársait emberöléshez kapcsolódó bűnpártolás bűntettében találták bűnösnek, ezért 2 év, végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre és 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélték őket.

A fiatalabb elkövető letartóztatásban várja a fellebbviteli eljárás befejezését, míg bűnpártoló társak szabadlábon védekeznek - írja az ügyészség.

 

