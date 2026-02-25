Online játékplatformon megismert társát ölte meg egy elhagyatott gyárnál a fiatal férfi

Emberöléssel és kifosztással vádoltak meg egy 23 éves férfit, miután megölte 28 éves társát, akivel egy online játékplatformon ismerkedett meg.

Online játékplatformonon megismert társát gyilkolta meg egy férfi / Fotó: Garun .Prdt / Shutterstock

Nem egyedül ölte meg játékplatformon megismert társát

A két fél között elszámolási vita alakult ki, ezért 2023. július 20-án késő estére személyes találkozót beszéltek meg egy műszaki áruház közelében. Itt a sértett beszállt a fiatalabb férfi és bűntársai járművébe, majd Csepelre, az egykori kenyérgyár területére mentek.

A helyszínen kiszálltak az autóból, és a fiatalabb férfival egy távolabbi pontra sétáltak, ahol dulakodás alakult ki közöttük. Ekkor a fiatalabb férfi késsel támadt a sértettre, majd visszafutott a gépjárműhöz. A sértett a sérülése következtében a helyszínen életét vesztette. Mivel hátizsákját és értékeit a járműben hagyta, azokon a vádlottak megosztoztak.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletével a fiatalabb férfit büntetésül 10 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Bűntársait emberöléshez kapcsolódó bűnpártolás bűntettében találták bűnösnek, ezért 2 év, végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre és 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélték őket.

A fiatalabb elkövető letartóztatásban várja a fellebbviteli eljárás befejezését, míg bűnpártoló társak szabadlábon védekeznek - írja az ügyészség.