"Azzal ébresztettek, hogy leégett a házam!" – Katalin csak a szerencsének köszönheti az életét

Mindene odalett egy idős asszonynak, amikor tűz ütött ki a házában, Záhonyban. Katalint október 6-án, hétfő kora reggel telefonon értesítette az egyik szomszédja, hogy lángokban áll az ingatlana. A Bors elérte a leégett ház tulajdonosát.

Katalin a leégett ház előtt Frissmedia.hu

Az idős asszony annak köszönheti az életét, hogy éppen nem otthon töltötte az éjszakát.

Jó néhány éve van egy tisztességes barátom. Ugyan nem költöztünk össze, de rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Így aludtam nála vasárnap este is. Hajnalban aztán rettenetes hírre ébredtem: azzal hívott fel a szomszédom, hogy életem munkája a lángok martalékává válik

– emlékezett vissza Katalin. A párja a telefonhívást még átaludta, csak az asszony keserves sírására lett figyelmes.

Először azt hitte, hogy rosszat álmodtam. Mikor elmondtam, hogy mi történt, azonnal a házamhoz siettünk. Rengeteg tűzoltó volt már ott addigra, és persze nem engedtek be az épületbe. Borzalmas volt látni, ahogy ég az otthonom

– mondta a nyugdíjas óvónő, aki köztiszteletben áll a településen.

Néhány helyiség talán újjáépíthető Frissmedia.hu

A leégett házat összefogással építik újjá

Mint kiderült, a tűzesetre a szomszéd kutyája figyelt fel, hevesen ugatni kezdett. A szomszéd ezután kirohant az udvarra, hogy megnézze, mi baja a négylábúnak. Rögtön meglátta, hogy lángokban áll a ház, és mivel Katalin igencsak beteges, ez aggodalom töltötte el. Nem látta ugyanis az asszonyt kijönni az épületből, ezért félt, hogy bent baja eshetett.

Mindkét lábam sérült különböző betegségek miatt, ezért sántítva járok. Több műtéten is átestem az életemben. A lányom szerette volna, hogy egy első emeleti lakásba költözzek, de erről hallani sem akarok. Megszerettem a házamat és ragaszkodom hozzá, nem adom fel!

– jelentette ki a bajba jutott asszony, aki meghatódott, amikor megtapasztalta, milyen sokan állnak most mellé. "Volt, aki megkérdezte, mire van szükségem, majd élelmiszert, illetve tisztasági szereket vett nekem. Hétköznaponként az iskolától kapom az ebédet, hétvégén pedig egy helyi étteremtől."

A szakértők már felmérték a károkat. Az épület egy részét mindenképp le kell bontani, de úgy tűnik, legalább egy szobányi, egy konyhányi és egy fürdőszobányi terület menthető. A tűzoltók már lefóliázták a tető helyét, hogy a még álló falakat megóvják a csapadéktól.