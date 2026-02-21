HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Rejtélyes halálesetek: az igazgató hipnózisa végzett a diákokkal?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 11:00
Az iskola végül rekordösszegű kártérítést fizetett az áldozatok hozzátartozóinak.
Egy középiskolai igazgatót azzal vádoltak, hogy addig hipnotizálta tanulóit, amíg azok bele nem haltak a következményekbe. Amikor rövid időn belül három diák is életét vesztette, a figyelem azonnal Dr. George Kenney hipnózisaira terelődött.

Hipnózus végzett a tanulókkal?

Minden 2007-ben kezdődött egy floridai középiskolában, ahol az igazgató azért hipnotizálta a tanulókat, hogy jobban tudjanak koncentrálni. Bár egy tanár feljelentést tett, a hipnózisülések tovább folytatódtak, néha egyéni alkalmak formájában is.

A 16 éves Marcus Freeman ezek közé tartozott. Főleg a mérkőzései előtt kérte a kezeléseket, hogy több gólt szerezzen, illetve hogy ne érezzen fájdalmat játék közben. 2011. március 15-én Freeman a barátnőjével tartott hazafelé a fogorvostól. A lány elmondása szerint a fiú tekintete hirtelen furcsává vált, majd néhány másodperccel később teljes erővel egy fának vezette az autót. Freeman nem élte túl a balesetet.

A 16 éves Wesley McKinley szintén az igazgató egyik „páciense” volt, összesen három alkalmon vett részt. A diák a Juilliardra készült felvételizni, ám egy péntek délután minden megváltozott.

Hazajött az iskolából, elment mellettem, letette a táskáját, majd kiment a hátsó ajtón

- mondta az édesanyja.

McKinley azt mondta az anyjának, hogy a barátjával találkozik, arra azonban már nem válaszolt, mikor jön haza. Egy órával később szirénák lepték el a környéket. Édesanyja szerint a fiú az internetes zaklatás áldozata lett, de senki sem tudta, hogy depresszióval küzd.

A 17 éves Brittany Palumbo célja az volt, hogy kiváló érettségi eredményeket érjen el, egyetlen problémája a szorongása volt. Hipnózissal próbált segíteni magán, ám ez nem sikerült. Érettségi jegyei kifejezetten rosszak lettek, majd 2011. május 4-én napközben öngyilkosságot követett el. Szülei vacsoraidőben találták meg holtan a szekrényében.

Ártott a diákoknak az igazgató azzal, hogy hipnotizálta őket?

Bár sokan nem hiszik, hogy az igazgató célja az lett volna, hogy ártson diákjainak, a mentális állapotukra gyakorolt hatása kérdéseket vetett fel. Néhány diák kiállt mellette, mondván, a hipnózis sokat segített nekik.

Dr. Kenneyt jelenleg azzal vádolták, hogy megsértette az állami törvényeket, mivel nem rendelkezett egészségügyi engedéllyel. 2012 júniusában lemondott, és nem vitatta a terápiás hipnózis engedély nélküli gyakorlásának vádját. Vallomását követően két egymást követő, hat hónapos próbaidőre ítélték, valamint 50 óra közmunkát is elrendeltek számára. 2015 októberében a családok és az iskolaszék megegyezésre jutottak: mindegyik család 200 000 dolláros (72 millió forintos) kártérítést kapott, ami a maximálisan adható összeg volt.

Nincsenek nyertesek. Senki sem gondolja, hogy Dr. Kenney rossz szándékkal cselekedett volna, és máig kérdéses, hogy hipnózisülései valóban befolyásolták-e ezeknek a tragikus haláleseteknek a bekövetkezését, vagy bármilyen szerepet játszottak-e bennük. (The Hollywood Gossip)

 

