Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megtörte a csendet a Magyar Hegymászó Szövetség: így emlékeznek Magas-Tátrában elhunyt két hegymászóra

hegymászó
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 16:10
Magas-Tátralavinatragédia
Két fiatal hegymászó életét követelte egy lavinabaleset a Magas-Tátrában. Most a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség is búcsút vett a tragikusan elhunyt sportolóktól.

Hatalmas tragédia rázta meg a magyar hegymászó közösséget, miután pénteken két hegymászó életét követelte egy lavinabeleset a Magas-Tátrában.

Lavinabaleset követelte a két hegymászó életét.
Lavinabaleset követelte a két hegymászó életét. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Lysogor Roman/Shutterstock

Búcsúznak a Magas-Tátrában elhunyt két magyar hegymászótól

Az áldozatokat a Excelsior Hegymászó Sportegyesület fiatal oktatóiként, Farkas Richárdként és Novák Norbertként azonosították. A két sportolóra most a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség is megemlékezett.

Megrendülten értesültünk róla, hogy mászóközösségünk két kiváló tagja, Farkas Richárd és Novák Norbert tragikus lavinabalesetben életét vesztette a Magas-Tátrában. Mindketten felkészült hegymászók voltak, az Excelsior Hegymászó Sportegyesület oktatói. Közösségünk elismert, közkedvelt és önzetlen tagjai, akiknek a hiánya pótolhatatlan űrt hagy bennünk. Emléküket szeretettel és tisztelettel őrizzük. Őszinte részvétünk a gyászoló hozzátartozóknak, barátoknak.

- írták Facebook-bejegyzésükben.

A hírek szerint a két férfi mentését először a völgyben tartózkodó más hegymászók kezdték meg, de már nem tudták élve kiásni őket a hó alól.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu