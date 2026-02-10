Megtörte a csendet a Magyar Hegymászó Szövetség: így emlékeznek Magas-Tátrában elhunyt két hegymászóra

Hatalmas tragédia rázta meg a magyar hegymászó közösséget, miután pénteken két hegymászó életét követelte egy lavinabeleset a Magas-Tátrában.

Lavinabaleset követelte a két hegymászó életét. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Lysogor Roman/Shutterstock

Búcsúznak a Magas-Tátrában elhunyt két magyar hegymászótól

Az áldozatokat a Excelsior Hegymászó Sportegyesület fiatal oktatóiként, Farkas Richárdként és Novák Norbertként azonosították. A két sportolóra most a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség is megemlékezett.

Megrendülten értesültünk róla, hogy mászóközösségünk két kiváló tagja, Farkas Richárd és Novák Norbert tragikus lavinabalesetben életét vesztette a Magas-Tátrában. Mindketten felkészült hegymászók voltak, az Excelsior Hegymászó Sportegyesület oktatói. Közösségünk elismert, közkedvelt és önzetlen tagjai, akiknek a hiánya pótolhatatlan űrt hagy bennünk. Emléküket szeretettel és tisztelettel őrizzük. Őszinte részvétünk a gyászoló hozzátartozóknak, barátoknak.

- írták Facebook-bejegyzésükben.

A hírek szerint a két férfi mentését először a völgyben tartózkodó más hegymászók kezdték meg, de már nem tudták élve kiásni őket a hó alól.