Magyar hegymászók vesztették életüket a Magas-Tátrában, így búcsúznak tőlük

Tragédia történt a Magas-Tátrában, a Tupa csúcs közelében, miután egy hirtelen jött lavina magával sodort két magyar állampolgárságú férfit. A hírt a szlovák rendőrség közölte, a hóomlás pénteken történt, a mentési munkálatok ellenére egyik hegymászó életét sem lehetett megmenteni.
A rendőrség közlése szerint az áldozatok 37 és 38 éves magyar állampolgárok voltak. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, részleteket egyelőre nem közöltek
- közölte a Paraméter, kiemelve, a két bajba jutott férfi rendelkezett lavinavédelmi felszereléssel.
A mentés megérkezéséig a völgyben tartózkodó más hegymászók megkezdték az úgynevezett „társi mentést”, ám az áldozatokat már nem tudták élve kiásni a hó alól
- írta az oldal. Most pedig a hegymászók egyesülete így búcsúzott az elhunyt magyaroktól:
Fájó szívvel búcsúzik az Excelsior két kiváló hegymászójától, fiatal oktatóinktól Farkas Richárdtól és Novák Norberttől. Emlékük örökre bennünk él
A bejegyzés IDE kattintva érhető el.
