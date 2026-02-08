Magyar hegymászók vesztették életüket a Magas-Tátrában, így búcsúznak tőlük

Tragédia történt a Magas-Tátrában, a Tupa csúcs közelében, miután egy hirtelen jött lavina magával sodort két magyar állampolgárságú férfit. A hírt a szlovák rendőrség közölte, a hóomlás pénteken történt, a mentési munkálatok ellenére egyik hegymászó életét sem lehetett megmenteni.

Két magyar hegymászó vesztette életét a lavina következtében. / Fotó: 123RF

Két magyar hegymászó vesztette életét a lavina következtében

A rendőrség közlése szerint az áldozatok 37 és 38 éves magyar állampolgárok voltak. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, részleteket egyelőre nem közöltek

- közölte a Paraméter, kiemelve, a két bajba jutott férfi rendelkezett lavinavédelmi felszereléssel.

A mentés megérkezéséig a völgyben tartózkodó más hegymászók megkezdték az úgynevezett „társi mentést”, ám az áldozatokat már nem tudták élve kiásni a hó alól

- írta az oldal. Most pedig a hegymászók egyesülete így búcsúzott az elhunyt magyaroktól:

Fájó szívvel búcsúzik az Excelsior két kiváló hegymászójától, fiatal oktatóinktól Farkas Richárdtól és Novák Norberttől. Emlékük örökre bennünk él

