Hármas karambol a főúton: hat kutyával ragadt a sofőr a roncsok közt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 11:20
Tűzoltók és mentők is érkeztek a helyszínre.
Hármas karambol történt a 834-es főút nagysimonyi szakaszán: két kisteherautó és egy személyautó ütközött össze. 

Rohantak a mentők és a tűzoltók a hármas karambol helyszínére

A 33–34. kilométer között történt balesethez a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik a kisteherautót és a személyautót áramtalanították.

Az egyik teherautóban ketten utaztak, míg a másikban csak a sofőr tartózkodott. A személygépkocsiban a sofőr hat kutyával utazott, őket a tűzoltók mentették ki a járműből - írja a katasztrófavédelem.

 

