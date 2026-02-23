Hármas karambol a főúton: hat kutyával ragadt a sofőr a roncsok közt

Hármas karambol történt a 834-es főút nagysimonyi szakaszán: két kisteherautó és egy személyautó ütközött össze.
A 33–34. kilométer között történt balesethez a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik a kisteherautót és a személyautót áramtalanították.
Az egyik teherautóban ketten utaztak, míg a másikban csak a sofőr tartózkodott. A személygépkocsiban a sofőr hat kutyával utazott, őket a tűzoltók mentették ki a járműből - írja a katasztrófavédelem.
